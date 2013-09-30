الأمن يلقى القبض على 10 إخوانيين متهميين بالعنف فى الشرقية

ألقت أجهزة الأمن بالشرقية، اليوم الاثنين، القبض على 10 من المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة المتهمين بالعنف.

وتبين أن المتهمين هم "محمد صبرى محمد موسى، مقيم عزبة أبو الفرج، موجهة لغة فرنسية، ومحمد على محمد العصلوجى، مدرس ومقيم الطيبة مركز الزقازيق، وخالد حسن سعد عبد العزيز وكيل حسابات بالتربية والتعليم، ومقيم بذات العنوان السابق، وناجى محمد السيد صقر، طبيب بشرى ومقيم شارع الجيش، قسم ثان الزقازيق، وسامى محمد على قاعود، مدرس ومقيم مركز الزقازيق، ومحمد السيد عبد الحليم موظف بالشئون الاجتماعية ومقيم قرية شيبة، وعبد اللطيف مصطفى أحمد حسن، موظف بالتربية والتعليم، ومقيم قسم ثان الزقازيق، وأحمد شهبور فهمى، أخصائى معهد تكنولجيا، ومقيم العاشر، ومحمد شاطر محمد خليل خاطر، 56 سنة، مدرس، وأمين صندوق نقابة المعلمين، ومقيم مدينة الزقازيق".