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إطلاق نار على سيارة حاولت اختراق كمين بمحيط مديرية أمن الفيوم

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إطلاق نار على سيارة حاولت اختراق كمين بمحيط مديرية أمن الفيوم إطلاق نار على سيارة حاولت اختراق كمين بمحيط مديرية أمن الفيوم

شهد كمين أمنى بالقرب من مديرية أمن الفيوم إطلاق نار كثيف فى الهواء على سيارة ملاكى حاول قائدها اختراق الكمين بالقوة وعدم الاستجابة لتحذيرات قوات الشرطة المتواجدة بالكمين.

كانت سيارة ملاكى حاولت اختراق الكمين الأمنى المشترك بين الجيش والشرطة بالقرب من نادى الشرطة فى مدينة الفيوم وفى محيط مديرية الأمن ومجمع المصالح الحكومية.

رفض مستقلو السيارة وهم اثنين من الشباب الانصياع للتعليمات وتحذيرات أفراد الكمين بمنع الدخول مما اضطر الجنود إلى إطلاق أعيرة نارية تحذيرية، وفرت على أثرها السيارة مبتعدة، وتبذل أجهزة البحث جهودها للكشف عن مستقلى السيارة ودوافعهم.

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