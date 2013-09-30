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بدء تسكين الطلاب بالمدن الجامعية ببنى سويف

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بدء تسكين الطلاب بالمدن الجامعية ببنى سويف بدء تسكين الطلاب بالمدن الجامعية ببنى سويف

بدأت جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة بتسكين الطلاب والطالبات القدامى الحاصلين على تقدير لا يقل عن جيد، مؤكدًا أن عملية التسكين بدأت منذ يوم الجمعة الموافق 20/9/2013، وأنه تم منح الطلاب 15 يومًا، وفى حالة عدم حضورهم يسقط حقهم فى التسكين، حيث يتم التسكين وفقًا لترتيبهم فى كشف إعلان النتيجة.

كما بدأت المطاعم فى تنزيل وجبات التغذية لمدينة الطلبة والطالبات اعتبارًا يوم الثلاثاء من 24/9/2013.

وأضاف أيضًا أنه ما زالت عملية التسكين مستمرة لما تبقى من الطلاب سواء من طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق العام أو تنسيق المرحلة الدبلومات الفنية أو الطلاب المحولين، على أن يتم ذلك نهاية الأسبوع الحالى.

من ناحيته أشار الدكتور احمد عبد الخالق: "نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن عملية التسكين تتم وفق قواعد معايير محددة للتنسيق والإقامة بالمدن الجامعية التى حددها مجلس إدارة المدن والمعتمدة من مجلس الجامعة ويتم التسكين بأولوية عدد النقاط الحاصل عليها الطالب المتقدم وفقًا للتقدير التنازلى.

جدير بالذكر أن المدينة الجامعية تستوعب 2288 طالبا وطالبة، كما تم تخصيص أماكن محددة لذوى الإعاقة والمرضى، علاوة على أن المدن الجامعية التابعة للجامعة تستوعب 1200 طالب بثلاثة مبان بالمدينة الجامعية شرق النيل، كما تم تخصيص أماكن خاصة للطلبة المعاقين من المكفوفين والإعاقات الحركية ومرضى الأمراض المزمنة، وتم ـ أيضا، تخصيص أماكن خاصة للطالبات بالعديد من المدن بسعة 1088طالبة بـ6 مبان موزعة على أماكن مختلفة بمدينة بنى سويف.

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مصر 365