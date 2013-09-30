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جثة ثانية متفحمة في حريق مصنع الملابس بالقوز

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جثة ثانية متفحمة في حريق مصنع الملابس بالقوز جثة ثانية متفحمة في حريق مصنع الملابس بالقوز

أكد العقيد علي غانم مدير مركز شرطة بر دبي انه تم العثور على الجثة الثانية التي كانت مفقودة في حريق مصنع الملابس في منطقة القوز 3 وذلك بعد مرور 8 أيام على وقوع الحريق، لافتاً الى ان الكلاب البوليسية تمكنت مساء أول من أمس من تحديد موقع الجثة التي تعود الى عامل آسيوي الجنسية يبلغ من العمر 23 عاماً واضاف غانم ان عمليات التبريد مازالت مستمرة وانه تعذر دخول الكلاب البوليسية الى موقع الحريق بسبب سخونة المكان، وانه تم تحويل الجثة الى المختبر الجنائي في شرطة دبي.
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