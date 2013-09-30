حكومة دبي الذكية تعلن تطبيق "الدفع عبر الهواتف الذكية" الأول من نوعه

أطلقت دائرة حكومة دبي الذكية النسخة المحدثة من تطبيق "الدفع عبر الهواتف الذكية" الذي تشترك فيه 4 جهات حكومية لأول مرة ويتعلق بإتمام عمليات الاستفسار عن رسوم الخدمات الحكومية لتلك الجهات ودفعها مباشرة عبر الهاتف المتحرك.



> جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الدائرة صباح اليوم في مقرها بديوان سمو حاكم دبي بحضور سعادة أحمد بن حميدان مدير عام دائرة حكومة دبي الذكية وحضور كل من اللواء محمد سعيد بخيت مدير الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية في القيادة العامة لشرطة دبي والمهندس مروان بن حيدر نائب الرئيس- ورئيس تقنية المعلومات في هيئة كهرباء ومياه دبي وعبدالله المدني المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الفني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات وعبدالله إبراهيم الأحمد نائب رئيس أول/ مبيعات المؤسسات الكبرى في "اتصالات" ممثلين عن الجهات الحكومية المشاركة في التطبيق الذي شهد إجراء تعديلات نوعية شملت التصميم وطريقة الاستعمال وتوسيع دائرة المستفيدين أفراداً ومؤسسات بإضافة خدمات متنوعة إليه عبر إشراك دوائر وجهات جديدة فيه.



> ويأتي ذلك في إطار تطبيق مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بالتحول إلى الحكومة الذكية بهدف توفير الراحة التامة ومزيد من السعادة للمتعاملين وضمن الخطوات العملية للدائرة التي بدأتها لتحقيق هذا التحول.



> وقال سعادة أحمد بن حميدان " يحظى هذا التطبيق الأول من نوعه في المنطقة بأهمية كبيرة باعتباره قناة فعالة لتمكين المتعاملين من مواطنين ومقيمين وقطاع أعمال وزوار من الوصول إلى الخدمات الحكومية باستخدام /الهواتف الذكية/ التي باتت تصاحب المستخدم في كل مكان وعلى مدار الساعة وقد حرصت الدائرة عند تطويرها هذا التطبيق على تحقيق مفهوم "الحكومة الذكية المترابطة" من خلال التعاون والتنسيق مع هذا العدد من الجهات الحكومية لتوفير باقة منتقاة من الخدمات التي تهم المتعاملين وتجميعها في مكان واحد تفهماً لرغباتهم وتطبيقاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تسهيل الوصول إلى كافة المعاملات الحكومية من مكان واحد وعبر جهاز محمول" .. موضحا أن خدمة الدفع عبر الهواتف الذكية خضعت لإعادة هيكلة كاملة لتتوافق مع متطلبات الهواتف الذكية من حيث السرعة وانسيابية توفير الخدمة واستعمالها.



> وأضاف سعادته إنه بمجرد تحميل التطبيق المجاني والذي يمكن الوصول إليه تحت الإسم "باي مي " من متجر أبل لمستخدمي أجهزة "آي فون" ومن متجر غوغل بلاي لمستخدمي أجهزة "أندرويد" يصبح بوسع المتعاملين الاستفادة من باقة الخدمات المتميزة التي توفرها 4 جهات حكومية هي هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي و"اتصالات" متيحاً لهم وبخطوة واحدة تنفيذ 5 خدمات حكومية أساسية واسعة الانتشار هي دفع فواتير الكهرباء والماء وشحن رصيد "سالك" وتعبئة رصيد في بطاقة "نول"وتسديد المخالفات المرورية.. وكذلك سداد فواتير الاشتراك في أيٍّ من 5 خدمات لاتصالات أو كلها تبعاً لرغبة المتعامل وهي: دفع فاتورة جي إس إم للهاتف المتحرك وفاتورة إنترنت النطاق العريض للإنترنت وفاتورة "إي فيجن" للقنوات التلفزيونية وفاتورة إنترنت دايل آب وفاتورة هاتف الخط الأرضي بسهولة وموثوقية أمان عالية وباتباع خطوات محدودة بهدف توفير مزيد من السهولة والراحة والسعادة للمستخدمين.



> ويتميز التطبيق بنسخته الجديدة بتمكينه المستخدم من إجراء التسجيل مباشرة في الخدمة فور الانتهاء من تحميله بخطوات سهلة محدودة بعد أن كان التسجيل لا يتم إلا من خلال الموقع الإلكتروني للخدمة ويستلزم القيام بعدة خطوات ويوفر التطبيق دليلاً في صفحته الرئيسة يقدم شرحا وافيا للمستخدم لكيفية التسجيل في الخدمة واستخدامها.. أما قسم "المساعدة" فيحتوي على إجابات لمجموعة من الأسئلة الشائعة.



> ويشهد تطبيق الدفع عبر الهاتف المتحرك "باي مي "معدلات إقبال متزايدة من المتعاملين أفرادا ومؤسسات إذ وصل عدد الذين قاموا بتحميله من مستخدمي أجهزة آي فون وأندرويد نحو 13 ألف مستخدم خلال الفترة منذ إطلاقه في نوفمبر العام الماضي وحتى نهاية منتصف شهر سبتمبر 2013 بمعدل 42 مرة يومياً.

> ووصل عدد المعاملات المنفذة من خلاله إلى نحو 53 ألف معاملة خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية منتصف شهر سبتمبر 2013 بمعدل 208 معاملات يومياً.



> وبلغت قيمة المبالغ المحصلة من خلال خدمة الدفع عبر الهاتف المتحرك نحو 15 مليون درهم خلال الفترة نفسها.. في حين وصل عدد المسجلين في خدمة الدفع عبر الهاتف المتحرك /التطبيق والموقع الإلكتروني/ إلى 26 ألف مستخدم وهو ما دفع حكومة دبي الذكية إلى إدخال تطويرات على التطبيق تلبي احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم.



> من ناحية أخرى تتيح بوابة الدفع عبر الهاتف المتحرك التابعة لحكومة دبي الذكية للمتعامل فرداً أو مؤسسة إتمام عمليات الاستفسار ودفع رسوم خدمات الجهات الأربع المشتركة في التطبيق والتي سبق الإشارة إليها إضافة إلى تقديم تبرعات لمصلحة "دبي العطاء" والراغبين بالتبرع لمشروعات "مؤسسة الجليلة بالطرق التقليدية أيضاً إما عبر الرسائل النصّية القصيرة إلى الرقم /4488 / وإما من خلال خاصية الدفع التلقائي للخدمات الحكومية التي توفرها البوابة بشكل دوري /يومي و أسبوعي و شهري/ أو حسب الرغبة -بتحديد المتعامل تاريخاً معيناً للخصم من حسابه- إضافة إلى التحكم في كلٍ من الحد الأدنى للرصيد المتوافر في الحساب والحد الأقصى للدفع وإعادة التعبئة.



> كما يمكن للمستخدمين الاستفادة من خاصية "الحسابات المتعددة" بجدولة عدة دفوعات بتواريخ محددة حيث بالإمكان ضبط إعدادات الخدمة لدعم حسابات متعددة لخدمة حكومية واحدة مثلاً يمكن للمتعامل إعادة تعبئة رصيد "سالك" لسيارته وكذلك إعادة تعبئة رصيد "سالك" آخر لسيارة أخرى يمتلكها من حسابه في خدمة الدفع عبر الهاتف المتحرك.

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