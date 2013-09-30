مدير أمن الفيوم يطالب طلاب مدرسة "الإعدادية الحديثة" بعدم التظاهر

كتب : ميشيل عبدالله منذ 38 دقيقة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عن زيارة 80 طالبًا من مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة لنادي الشرطة، في لقاء مع اللواء الشافعي حسن مدير أمن الفيوم، من أجل ترسيخ العلاقات بين المؤسسة الأمنية والتعليمية، في إطار تبادل الزيارات بينهما.

وأشار بيان المديرية إلى أن مديرية أمن الفيوم دعت الـ80 طالبًا من مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة لنادي الشرطة، من أجل تعريفهم بالوضع الأمني وحثهم على عدم التظاهر داخل المدارس، وذلك بحضور مدير أمن الفيوم ووكيل وزارة التربية والتعليم ومدير إدارة غرب الفيوم التعليمية وبعض قيادات المدرسة.

وألقى مدير أمن الفيوم كلمة بهذه المناسبة، وكذلك وكيل وزارة التربية والتعليم، وأشار الحاضرون إلى ضرورة تكرار تبادل هذه الزيارات حتى يمر العام الدراسي بسلام.