أخبار عاجلة

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي -
8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - 10 قتلى ونحو 20 مصاباً في إنفجارين بمحطتي مترو أنفاق في بطرسبيرج الروسية -
تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك -
ملاعب ONsport - الحلقة الكاملة - 3 أبريل 2017 -
استخدام قنبلة بدائية الصنع في تفجير سان بطرسبرج -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

مدير أمن الفيوم يطالب طلاب مدرسة "الإعدادية الحديثة" بعدم التظاهر

Google+ Print
مدير أمن الفيوم يطالب طلاب مدرسة "الإعدادية الحديثة" بعدم التظاهر مدير أمن الفيوم يطالب طلاب مدرسة "الإعدادية الحديثة" بعدم التظاهر

كتب : ميشيل عبدالله منذ 38 دقيقة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عن زيارة 80 طالبًا من مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة لنادي الشرطة، في لقاء مع اللواء الشافعي حسن مدير أمن الفيوم، من أجل ترسيخ العلاقات بين المؤسسة الأمنية والتعليمية، في إطار تبادل الزيارات بينهما.

وأشار بيان المديرية إلى أن مديرية أمن الفيوم دعت الـ80 طالبًا من مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة لنادي الشرطة، من أجل تعريفهم بالوضع الأمني وحثهم على عدم التظاهر داخل المدارس، وذلك بحضور مدير أمن الفيوم ووكيل وزارة التربية والتعليم ومدير إدارة غرب الفيوم التعليمية وبعض قيادات المدرسة.

وألقى مدير أمن الفيوم كلمة بهذه المناسبة، وكذلك وكيل وزارة التربية والتعليم، وأشار الحاضرون إلى ضرورة تكرار تبادل هذه الزيارات حتى يمر العام الدراسي بسلام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله

8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017

8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017

تغطية خاصة - 10 قتلى ونحو 20 مصاباً في إنفجارين بمحطتي مترو أنفاق في بطرسبيرج الروسية

تغطية خاصة - 10 قتلى ونحو 20 مصاباً في إنفجارين بمحطتي مترو أنفاق في بطرسبيرج الروسية

تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك

تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك