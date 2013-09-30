حزب الله: ندعم إجراءات الجيش اللبنانى لترسيخ الأمن فى "بعلبك"

بحث قائد الجيش اللبنانى، اليوم الاثنين، مع وفد من حزب الله الأحداث الأخيرة فى مدينة بعلبك، وضم الوفد ممثل حزب الله فى الحكومة وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن والنائبين على المقداد وحسين الموسوى.

وأعرب الوفد عن تقديرهم لجهود الجيش ودعمهم إجراءاته الأمنية لترسيخ الأمن والاستقرار فى المدينة.

وكانت مدينة بعلبك قد شهدت أول أمس السبت اشتباكات عنيفة بدأت بين آل الشياح (سنة) بسبب مشادة بين بائع عصير وبين عنصر لحزب الله يقف على أحد الحواجز الأمنية، وتوسعت الاشتباكات لتتحول إلى مواجهات بين السنة والشيعة فى المدينة ذات الغالبية الشيعية والتى يشكل السنة أكثر من ثلث سكانها، وتدخل الجيش اللبنانى للفصل بين الطرفين، فيما قتل أربعة أشخاص على الأقل، من بينهم اثنان من عناصر حزب الله.