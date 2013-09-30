الحكم على 37 شيعيًا فى البحرين بالسجن بين 5 و15 سنة

قضت المحكمة الجنائية البحرينية الاثنين، بسجن 37 شيعيا بين 5 و15 عاما بتهمة الضلوع فى تفجير عبوتين فى قرية الدراز الشيعية ما أسفر عن إصابة أربعة شرطيين بجروح، وفق ما أفاد مصدر قضائى.

وذكر المصدر أن المحكمة قضت بسجن 27 متهما مدة خمس سنوات، فيما قضت بسجن أربعة متهمين لمدة 15 عاما وعاقبت ستة آخرين بالسجن 10 سنوات. وبرأت المحكمة متهمين اثنين آخرين فى القضية، ومن بين المجموعة 18 شخصا تمت محاكمتهم غيابيا.

وكانت النيابة العامة البحرينية وجهت إلى أفراد المجموعة تهمة القيام فى فى 24 ابريل 2013 بـ"جرائم إرهابية تنفيذا لمشروع إجرامى جماعى الغرض منه الإخلال بالأمن العام.. وشرعوا فى قتل الشرطة".

كما اتهمتهم النيابة العامة بأنهم "قاموا بتفجير عبوتين بقصد ترويع الآمنين، وحازوا زجاجات المولوتوف بقصد تعريض حياة أفراد الشرطة والأموال العامة والخاصة للخطر، وصنعوا وحازوا مفرقعات لا يجوز الترخيص بحيازتها وصناعتها".

وقال محامون خلال جلسة المحكمة إن المتهمين "أجبروا على الاعتراف بسبب التعذيب".

ويأتى ذلك غداة إصدار المحكمة نفسها الأحد أحكاما بالسجن بين خمسة و15 عاما بحق 50 شيعيا بتهمة الانتماء لمجموعة "14 فبراير" المعارضة المتهمة بالإرهاب.

وتشهد المملكة الخليجية احتجاجات منذ فبراير 2011 يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان.

ورغم إنهاء حركة الاحتجاجات التى شهدتها المملكة بين منتصف فبراير ومارس 2011 بالقوة، لا تزال القرى الشيعية المحيطة بالمنامة تشهد تحركات واحتجاجات بشكل مستمر.

وقتل 89 شخصا على الأقل منذ انطلاق الاحتجاجات فى البحرين بحسب الاتحاد الدولى لحقوق الإنسان.