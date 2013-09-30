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الأردن يحبط عملية تهريب 22 كجم هيروين لإحدى دول الجوار

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الأردن يحبط عملية تهريب 22 كجم هيروين لإحدى دول الجوار الأردن يحبط عملية تهريب 22 كجم هيروين لإحدى دول الجوار

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات بالأردن عملية تهريب 22 كيلوجراما من الهيروين إلى إحدى الدول المجاورة للمملكة عبر إحدى الشاحنات.

وأفاد المركز الإعلامى فى مديرية الأمن العام، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، بأن العاملين فى إدارة مكافحة المخدرات عملوا منذ فترة على مراقبة أسطول من الشاحنات فى مدينة العقبة بعد ورود معلومة حول قيام أحد الأشخاص وبالاشتراك مع آخرين بالإعداد لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة لإحدى دول الجوار بواسطة إحدى الشاحنات التى تعود له ولأقاربه والتى يزيد عددها على 20 شاحنة.

ووفقا للمركز، فقد تم إلقاء القبض على المتورط الرئيسى فى القضية، ومازال البحث جار عن شركائه، فيما بدأت التحقيقات تمهيدا لإحالة القضية لمدعى عام محكمة أمن الدولة.

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