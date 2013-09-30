مصادر: فلسطينيون ينجحون فى إعادة بناء مساكنهم فى "خربة مكحول"

نجح عدد من المواطنين الفلسطينيين اليوم "الاثنين" فى إعادة بناء عدة مساكن دمرها الاحتلال الإسرائيلى فى خربة محكول بمنطقة الأغوار الشمالية مؤخرا.

وذكرت مصادر محلية، فى تصريحات اليوم، أن المواطنين أعادوا بناء هذه المساكن مستخدمين بعض الحطام الذى خلفه تدميرها أكثر من مرة خلال الأسبوعين الماضيين، حيث استطاعوا الوصول إلى المنطقة رغم الإعلان عنها صباح اليوم منطقة عسكرية مغلقة.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أقامت حواجز عسكرية فى المنطقة فيما تواجدت قوات كبيرة داخل الخربة التى يجرى إعادة بناء بعض مساكنها.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على سكان الخربة، وعلى دبلوماسيين قبل نحو أسبوع عندما حاولوا إعادة بناء ما تم تدميره، الأمر الذى قوبل باستنكار واسع محليا ودوليا.

إلى ذلك، أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بشدة "الاعتداء الإسرائيلى السافر المتكرر على خربة (عزبة) مكحول فى الأغوار الشمالية شرق الضفة الغربية المهددة بالمصادرة"، مجددة التأكيد أنها "محاولات يائسة لن تفلح فى ثنى جماهير شعبنا المجاهد عن مواصلة التحدى لمشاريع الاحتلال الاستيطانية، والصمود على أرضهم والدفاع عنها".

وحذرت "حماس"، فى بيان صحفى من التداعيات الخطيرة لجرائم الاحتلال، وسرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها، موجهة التحية إلى "جماهير شعبنا الصابر المرابط على مقاومتهم الاحتلال، ومخططاته بصدور عارية واثقة بنصر الله سبحانه وتعالى، وندعوهم إلى مواصلة صمودهم، وثباتهم دفاعًا عن الأرض والمقدسات".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى قد أعلن "خربة مكحول" فى الأغوار الشمالية منطقة عسكرية مغلقة يحظر الدخول إليها، بعد أن قامت دباباته باقتحامها ومحاصرتها صباح اليوم الاثنين.

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