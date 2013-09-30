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محامون بلا قيود: شطب "البرادعى" و"نور" غير نهائى ويجب عرضه على المجلس

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محامون بلا قيود: شطب "البرادعى" و"نور" غير نهائى ويجب عرضه على المجلس محامون بلا قيود: شطب "البرادعى" و"نور" غير نهائى ويجب عرضه على المجلس

قال مجدى عبد الحليم، منسق حركة "محامون بلا قيود"، إن قرار لجنة تنقية الجداول بالنقابة العامة للمحامين بشطب وإسقاط قيد الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، والدكتور أيمن نور، من عضوية نقابة المحامين، يعتبر قرارا مبدئيا لحين عرضه على مجلس النقابة.

وأضاف "عبد الحليم" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه عندما يتم عرض قرار لجنة تنقية الجداول بإسقاط عضوية "البرادعى" و"نور" أو أى عضو بالنقابة على المجلس، يقوم مجلس النقابة ببحث ومناقشة المذكرة التى تتضمن قرار الشطب وأسبابه والتى تعدها اللجنة، ليصدق على القرار بالموافقة أو الرفض فى النهاية.

وأكد منسق "محامون بلا قيود"، أن قرارات شطب عضو بالنقابة يجب أن تعرض طبقا للقانون على مجلس النقابة (نقيبا وأعضاء) لاعتماده، موضحا أن النقيب هو رئيس كل اللجان فى النقابة، لاتخاذ قرار نهائى بشأنها.

وشدد على أن أى محامٍ يتم شطب قيده من عضوية النقابة من حقه أن يقيم دعوى أمام القضاء لإلغاء القرار ووقف تنفيذه وقد يكون من الأسباب التى يدفع بها فى طعنه أن القرار لم يتم عرضه على مجلس النقابة.

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مصر 365