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عفت السادات يطالب بإقالة وزير التعليم العالى على خلفية أحداث الجامعات

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عفت السادات يطالب بإقالة وزير التعليم العالى على خلفية أحداث الجامعات عفت السادات يطالب بإقالة وزير التعليم العالى على خلفية أحداث الجامعات

طالب د. عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى رئيس الوزراء د.حازم الببلاوى، بإقالة نائبه وزير التعليم العالى د.حسام عيسى على الفور، وذلك على خلفية أحداث العنف التى شهدتها بعض الجامعات يوم أمس.

وانتقد السادات، فى تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، موقف د.عيسى من أحداث العنف التى وقعت بين طلاب ينتمون للإخوان وباقى الطلاب فى جامعات عين شمس والزقازيق وحلوان، وقال إنه أثبت أنه لا تستطيع اتخاذ قرار أو تبنى موقف.

ووصف السادات تصريحات وزير التعليم العالى والتى قال فيها "إنه ليس من سلطته إدارة الملف الأمنى داخل الجامعات المصرية، ولكن كل رئيس جامعة مسئول عن جامعته "بالهروب من المسئولية، وانتقد موقف الوزير من الضبطية القضائية، قائلا إن هذا الموقف يمثل خطورة على حياة الآلاف الطلبة فى الجامعات المصرية.

وأكد السادات أن الظرف الاستثنائى الراهن يستلزم وجود الأمن داخل الجامعات حرصا على حياة الطلاب ومنعا لحدوث الاحتكاكات ولضبط المخالفين والمحرضين على العنف داخل الحرم الجامعى، وأنه علينا التحرك من الآن قبل أن نستيقظ يوما على كارثة نراها قريبة.

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مصر 365