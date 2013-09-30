وزير الأوقاف: مكافأة شهرين لـ"الشيخ عبد الله رشدى" تقديرا لجهوده‎

قرر وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة مبروك، صرف مكافأة تشجيعية تعادل شهرين من الراتب الأساسى للشيخ عبدالله رشدى إمام وخطيب مسجد أبى بكر الصديق بالنزهة بمحافظة القاهرة، مشيدا بالأداء الجيد لرشدى.

وأكدت الوزارة أن تكريم الشيخ جاء تقديرا لجهوده الدعوية، وثناء الإمام الأكبر، د. أحمد محمد الطيب على أدائه الدعوى المتميز فى خطبة الجمعة، وتشجيعها لأمثاله من الدعاة المتميزين، المتشبعين بالفكر الأزهرى الوسطى، الملتزمين بخطاب دعوى يسهم فى تصحيح المفاهيم الخاطئة، ويقاوم الأفكار الهدامة، ويؤدى إلى أمن الوطن واستقراره، وإشاعة روح التسامح بين أبنائه.