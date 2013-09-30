دراسة: مرضى السكر "النوع الثاني" معرضون لخطر الموت المبكر

كتب : أ ش أ الإثنين 30-09-2013 14:57

كشفت دراسة طبية النقاب عن أن مرضى السكر "النوع الثاني" لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بسرطان الثدي والقولون، وقد تمتد هذه المخاطر إلى زيادة فرص "الموت المبكر" متأثرين بهذه الأمراض.

واستندت الدراسة لمراجعة وتحليل نحو 20 دراسة مستفيضة أُجريت في هذا الصدد على ما يقرب من 2 مليون شخص؛ حيث وجدوا أن هناك قرابة 23% زيادة في مخاطر الإصابة بسرطان الثدى ونحو 38% زيادة في خطر الموت بين المرضى الذين يعانون من مرض السكر "النوع الثاني".

كما أظهرت الدراسة أن 26% معرضون للإصابة بشكل أكبر للإصابة بسرطان القولون، بالإضافة إلى ارتفاع الخطر بنسبة 30% لتوفوا متأثرين بهذا المرض اللعين.

وأكد الباحثون على أن الأدلة تزداد قوة يومًا بعد يوم حول العلاقة الوثيقة بين مرض السكر والسرطان.