إحالة مدير مستشفى الحميات و18 طبيبًا للتحقيق لتغيبهم عن العمل بالفيوم

كتب : ميشيل عبدالله منذ 22 دقيقة

أحال الدكتور مدحت شكري، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، مدير مستشفى الحميات بالمحافظة و18 طبيبًا وعدد من العاملين بالتمريض والفنيين بالمستشفى إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل.

كانت لجنة المتابعة، برئاسة الدكتور إبراهيم عمر مدير مكتب المتابعة بمديرية الصحة، والدكتور مدحت شكري وكيل وزارة الصحة بالفيوم، مروا على مستشفى الحميات بالفيوم، حيث تبين عدم وجود مدير المستشفى وغياب 18 طبيبًا من إجمالي 50 طبيبًا يعملون بالمستشفى، و4 من التمريض و4 من الفنيين بالمستشفى، فقرر وكيل وزارة الصحة إحالتهم للتحقيق.

وشدد وكيل الوزارة على عدم الغياب والتواجد بالمستشفى، وطالب بفتح قسم الطوارئ على مدار 24 ساعة.