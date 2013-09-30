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مدرب فريق الإمارات ينفي الإساءة إلى لاعبيه

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مدرب فريق الإمارات ينفي الإساءة إلى لاعبيه مدرب فريق الإمارات ينفي الإساءة إلى لاعبيه

نفى عيد باروت المدير الفني لفريق الإمارات تعمده الإساءة للاعبيه عقب الخسارة من الوحدة 4-0 في الجولة الثالثة من الدوري الإماراتي.

وكان باروت قد حمل لاعبيه مسؤولية الخسارة الثقيلة عقب مباراة يوم الجمعة.

وقال باروت في تصريحات نقلتها صحيفة "الإمارات اليوم": "لم أقصد الإساءة لأي من اللاعبين، لأنهم بمثابة عائلتي الرياضية، وهم أخوتي، ونحن نلعب ونتدرب بروح العائلة ويجمعنا الفريق الواحد".

وتابع "وأعتقد من الناحية الفنية أنهم كانوا خارج ما طلبه الجهاز الفني منهم من تعليمات فنية خلال مباراة الوحدة، وأنا انتقدت ذلك، ولم يكن هنالك شيء آخر".

وأضاف "ليس من طبيعتي التهرب من المسؤولية عن خسارة أي فريق تحت عهدتي، وانتقاد اللاعبين علنا يصب في مصلحتهم، وبهذا الاتجاه فإن الانتقاد توجه نحو أداء اللاعبين في المباراة وليس لأمور أخرى، وأنا على ثقة بأنه انتقاد سيصب في مصلحتهم مستقبلاً".

ويحتل الإمارات المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري برصيد ثلاث نقاط.

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