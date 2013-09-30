أخبار عاجلة

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي -
8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - 10 قتلى ونحو 20 مصاباً في إنفجارين بمحطتي مترو أنفاق في بطرسبيرج الروسية -
تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك -
ملاعب ONsport - الحلقة الكاملة - 3 أبريل 2017 -
استخدام قنبلة بدائية الصنع في تفجير سان بطرسبرج -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

انسحاب الأنبا بولا من "المقومات الأساسية" بعد منحه دقيقة فقط للرد على "النور"

Google+ Print
انسحاب الأنبا بولا من "المقومات الأساسية" بعد منحه دقيقة فقط للرد على "النور" انسحاب الأنبا بولا من "المقومات الأساسية" بعد منحه دقيقة فقط للرد على "النور"

كتب : ولاء نعمة الله الإثنين 30-09-2013 14:41

اشتكى الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية فى لجنة تعديل الدستور، لرئيس اللجنة عمرو موسى، على خلفية رفض مقرر لجنة المقومات الأساسية إعطاءه مساحة كافيه للرد على ممثل حزب النور فى شأن المواد الخلافية، وذلك خلال اجتماع اليوم، والذى خصص للاستماع إلى اقتراحات حزب النور فى التعديلات الدستورية.

كان الأنبا "بولا" قد انسحب من اجتماع اللجنة، اليوم، غاضبا، ورفض الإدلاء بأية تصريحات صحفية لـ"الوطن"، وذلك على خلفية اعتراضه على منحه فرصه دقيقة واحدة للرد على ممثل حزب النور الذى استغرق حديثه فترة طويلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله

8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017

8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017

تغطية خاصة - 10 قتلى ونحو 20 مصاباً في إنفجارين بمحطتي مترو أنفاق في بطرسبيرج الروسية

تغطية خاصة - 10 قتلى ونحو 20 مصاباً في إنفجارين بمحطتي مترو أنفاق في بطرسبيرج الروسية

تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك

تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك