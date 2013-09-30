انسحاب الأنبا بولا من "المقومات الأساسية" بعد منحه دقيقة فقط للرد على "النور"

كتب : ولاء نعمة الله الإثنين 30-09-2013 14:41

اشتكى الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية فى لجنة تعديل الدستور، لرئيس اللجنة عمرو موسى، على خلفية رفض مقرر لجنة المقومات الأساسية إعطاءه مساحة كافيه للرد على ممثل حزب النور فى شأن المواد الخلافية، وذلك خلال اجتماع اليوم، والذى خصص للاستماع إلى اقتراحات حزب النور فى التعديلات الدستورية.

كان الأنبا "بولا" قد انسحب من اجتماع اللجنة، اليوم، غاضبا، ورفض الإدلاء بأية تصريحات صحفية لـ"الوطن"، وذلك على خلفية اعتراضه على منحه فرصه دقيقة واحدة للرد على ممثل حزب النور الذى استغرق حديثه فترة طويلة.