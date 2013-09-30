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العثور على أول فيلم لنجمة الأفلام الصامتة "ماري - بيكفورد"

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العثور على أول فيلم لنجمة الأفلام الصامتة "ماري - بيكفورد" العثور على أول فيلم لنجمة الأفلام الصامتة "ماري - بيكفورد"

كتب : أ ش أ الإثنين 30-09-2013 13:09

عثر أحد النجاريين الأمريكيين على نسخة من فيلم الممثلة "ماري - بيكفورد" التي توفيت في 1979 وذلك في إحدى المستودعات في مدينة نيوهامشير بالولايات المتحدة الأمريكية

وهذه النسخة لفيلم "أول سوء تفاهم"، والذي يرجع تاريخه إلى 1911 وهو الفيلم الذي ترك علامة في الحياة الفنية لممثلة الأفلام الصامتة والفيلم يستغرق عشرة دقائق ويشاركها فيه زوجها "أوون - مور" وهو يدور حول خلاف يقع بين زوجين حديثي الزواج ويقوم المسؤولون في مكتبة الكونجرس بعملية ترميم للفيلم الذي أُتلف جزء منه، وذلك تمهيدًا لعرضه خلال شهر أكتوبر المقبل.

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