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"زعقة مصرية".. أوبريت غنائي لوزارة الدفاع وهيئة قصور الثقافة ضمن احتفالات أكتوبر

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"زعقة مصرية".. أوبريت غنائي لوزارة الدفاع وهيئة قصور الثقافة ضمن احتفالات أكتوبر "زعقة مصرية".. أوبريت غنائي لوزارة الدفاع وهيئة قصور الثقافة ضمن احتفالات أكتوبر

كتب : رانيا محمود الإثنين 30-09-2013 13:31

تنهي وزارة الدفاع بالاشتراك مع هيئة قصور الثقافة، الاستعدادات لتجهيز الأوبريت الاستعراضي "زعقة مصرية"، والذي من المقرر تقديمه ضمن احتفالات السادس من أكتوبر.

الأوبريت من تأليف السيناريست والشاعر، ياسين الضوي، ومن ألحان حسن فكري، وتصميم استعراضات ضياء محمد، وإخراج محمد صابر.

وسيضم الأوبريت عددًا من نجوم في مجالي التمثيل والغناء، ومن أبرز الأسماء المرشحة، الفنانون: (عفاف شعيب، خالد زكي، محمد وفيق، آيتن عامر، أحمد ماهر، سعيد صديق، أنغام، خالد عجاج، آنوشكا، مي فاروق، ريهام عبدالحكيم).

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