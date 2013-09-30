أحمد صلاح حسني يتعاون مع أنغام في ألبومها الجديد

كتب : هشام أمين الإثنين 30-09-2013 13:43

بعد النجاح الذي حققه الملحن أحمد صلاح حسني في تجربته الثانية في التمثيل هذا العام في مسلسل "تحت الأرض"، انتهى صلاح حسنى من وضع اللمسات النهائية على عدد من الألحان لعدد من كبار المطربين.

وقال صلاح حسني لـ"الوطن": "أتعاون خلال الفترة المقبلة مع عدد كبير من المطربين، من بينهم النجمة أنغام في أغنية من كلمات أمير طعيمة، كما تعاونت مع المطرب هيثم شاكر، والمطرب حسام حبيب في أكثر من أغنية".

وعن التمثيل، أضاف: "هناك أكثر من عرض، قدم لي بعد تجربة مسلسل "تحت الأرض"، لكن لم أستقر بعد على العمل المقبل، لكن من الممكن أن يكون فيلمًا سينمائيًا".