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إضراب مستخلصي جمارك بورسعيد عن العمل لارتفاع الرسوم

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إضراب مستخلصي جمارك بورسعيد عن العمل لارتفاع الرسوم إضراب مستخلصي جمارك بورسعيد عن العمل لارتفاع الرسوم

كتب : هبة صبيح منذ 46 دقيقة

أضرب مستخلصو جمارك بورسعيد عن العمل، اليوم، داخل قطاع المنطقة الحرة بالميناء، ما شكل تهديدًا لتراكم الحاويات داخل الميناء، خاصة وأن إحدى السفن ستنزل 300 حاوية على رصيف الميناء وذلك لاعتراض المستخلصين على استخدام نظام جمركي جديد في البطاقات 3900 جنيه يجعل المستخلص يدفع ثلاثة أضعاف الرسوم المستحقة للجمارك على البضائع بما لا يتساوى مع حجم الحاوية، كما أن النظام الجديد يفتش على البضاعة بشكل مبالغ فيها تجعلها معرضة للسرقة أو التلف.

وقالوا إن إدارة دعم العمليات أصدرت منشورًا يزيد من ثمن البضاعة إلى الضعف ليصل السعر إلى المستهلك إلى ثلاث أضعافه ويؤثر بالسلب على عملنا.

وأوضح مصدر مسؤول بجمارك بورسعيد إن المستخلصين يريدون تحقيق أعلى مكاسب بدون استفادة الدولة منها، وأشار إلى أنه لا توجد قوانين جديدة وما زال يجري العمل بالقديمة وأن الكشف على البضاعة يأتي في ظل الظروف الأمنية التي تعاني منها البلاد لمنع دخول الأسلحة والمنتجات الخطرة للبلاد.

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