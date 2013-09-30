أخبار عاجلة

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي -
8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - 10 قتلى ونحو 20 مصاباً في إنفجارين بمحطتي مترو أنفاق في بطرسبيرج الروسية -
تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك -
ملاعب ONsport - الحلقة الكاملة - 3 أبريل 2017 -
استخدام قنبلة بدائية الصنع في تفجير سان بطرسبرج -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

أطباء الإسكندرية يرفضون عقد عمومية طارئة قبل انتخابات التجديد النصفي بأسبوع

Google+ Print
أطباء الإسكندرية يرفضون عقد عمومية طارئة قبل انتخابات التجديد النصفي بأسبوع أطباء الإسكندرية يرفضون عقد عمومية طارئة قبل انتخابات التجديد النصفي بأسبوع

كتب : رحاب عبدالله منذ 26 دقيقة

أعربت نقابة أطباء الإسكندرية عن عدم تفهمها للإعلان المنشور في جريدة الأهرام بتاريخ 16/9/2013 والخاص بدعوة النقابة العامة للأطباء لعقد جمعية عمومية غير عادية، يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر المقبل، على الرغم من تفهمها لضرورة عقد جمعية عمومية لمناقشة القضايا المتعلقة بالأطباء مثل الكادر وتأمين المستشفيات، إلا أنها ترى أن التوقيت غير مناسب لذلك.

وذكر بيان صادر عن النقابة، ظهر اليوم، أنه على الرغم من تفهم النقابة لضرورة عقد عمومية طارئة، وعلى الرغم من أن هذا المطلب طالب به الأطباء مرارًا وتكرارًا إلا أن توقيت العمومية والذي يأتي قبل انتخابات التجديد النصفي بأسبوع واحد، يعد أمرًا غير مفهوم.

وقال محمد رفيق خليل، نقيب الأطباء بالإسكندرية، إنه من غير المفهوم عقد عمومية طارئة في هذا الوقت الضيق، فضلاً عن أن الجمعية العمومية ليست لها سلطة تعديل ما نص عليه القانون فيما يخص إجراء الانتخابات ولا تعديل اللائحة الداخلية فيما يخص ميعاد الانتخابات؛ حيث إن الدعوة للجمعية العمومية لم تنص على ذلك صراحة.

وأضاف أن إدراج دعوة لإعادة انعقاد الجمعية العمومية في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بعد ساعة واحدة في نفس الإعلان المنشور عن الجمعية الأساسية هو أمر مخالف لما نص عليه القانون واللائحة في هذا الخصوص، حيث نص القانون واللائحة على إعادة اتخاذ إجراءات الدعـوة بإعلان جديد وليس بعقد الجمعية مباشرة وذلك في خلال 15 يومًا من تاريخ الانعقاد وليس من موعد الانعقاد في ذات التاريخ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله

8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017

8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017

تغطية خاصة - 10 قتلى ونحو 20 مصاباً في إنفجارين بمحطتي مترو أنفاق في بطرسبيرج الروسية

تغطية خاصة - 10 قتلى ونحو 20 مصاباً في إنفجارين بمحطتي مترو أنفاق في بطرسبيرج الروسية

تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك

تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك