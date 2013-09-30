أطباء الإسكندرية يرفضون عقد عمومية طارئة قبل انتخابات التجديد النصفي بأسبوع

كتب : رحاب عبدالله منذ 26 دقيقة

أعربت نقابة أطباء الإسكندرية عن عدم تفهمها للإعلان المنشور في جريدة الأهرام بتاريخ 16/9/2013 والخاص بدعوة النقابة العامة للأطباء لعقد جمعية عمومية غير عادية، يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر المقبل، على الرغم من تفهمها لضرورة عقد جمعية عمومية لمناقشة القضايا المتعلقة بالأطباء مثل الكادر وتأمين المستشفيات، إلا أنها ترى أن التوقيت غير مناسب لذلك.

وذكر بيان صادر عن النقابة، ظهر اليوم، أنه على الرغم من تفهم النقابة لضرورة عقد عمومية طارئة، وعلى الرغم من أن هذا المطلب طالب به الأطباء مرارًا وتكرارًا إلا أن توقيت العمومية والذي يأتي قبل انتخابات التجديد النصفي بأسبوع واحد، يعد أمرًا غير مفهوم.

وقال محمد رفيق خليل، نقيب الأطباء بالإسكندرية، إنه من غير المفهوم عقد عمومية طارئة في هذا الوقت الضيق، فضلاً عن أن الجمعية العمومية ليست لها سلطة تعديل ما نص عليه القانون فيما يخص إجراء الانتخابات ولا تعديل اللائحة الداخلية فيما يخص ميعاد الانتخابات؛ حيث إن الدعوة للجمعية العمومية لم تنص على ذلك صراحة.

وأضاف أن إدراج دعوة لإعادة انعقاد الجمعية العمومية في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بعد ساعة واحدة في نفس الإعلان المنشور عن الجمعية الأساسية هو أمر مخالف لما نص عليه القانون واللائحة في هذا الخصوص، حيث نص القانون واللائحة على إعادة اتخاذ إجراءات الدعـوة بإعلان جديد وليس بعقد الجمعية مباشرة وذلك في خلال 15 يومًا من تاريخ الانعقاد وليس من موعد الانعقاد في ذات التاريخ.