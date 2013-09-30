مسئول سودانى بارز ينتقد قمع المتظاهرين فى السودان

انتقد مسئول سودانى بارز الاثنين حملة القمع الدموى، "غير الضرورية" ضد المتظاهرين المحتجين على رفع أسعار الوقود، وقال إن الحكومة يجب بدلا من ذلك أن تشجع الحوار.

وصرح المسئول الذى طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس "بأن ارتفاع عدد القتلى يشير إلى درجة العنف".

وقال فى تصريحات تعكس الانقسام داخل حزب المؤتمر الوطنى الحاكم "أعتقد أنه من غير الضرورى، قمع المتظاهرين السلميين، إن التظاهر السلمى، هو حق دستورى".

وتقول السلطات إن 33 شخصا قتلوا منذ رفع أسعار الوقود بنسبة تزيد على 60% قبل أسبوع ما أثار احتجاجات هى الأسوأ منذ تولى الرئيس عمر البشير السلطة قبل 24 عاما.

وأضاف المسئول أن "حدة التظاهرات خفت نوعا ما مخلفة وراءها الكثير من التظلمات التى سيستغرق علاجها سنوات".

وقال إن إيجاد حلول للاقتصاد وغير ذلك من التحديات، "لا يمكن أن يتحقق من قبل عدد محدود من الناس داخل حزب المؤتمر الوطنى" الحاكم.

وأضاف "يجب فتح النظام والانفتاح على الآخرين وجعلهم يشعرون بأنهم جزء من العملية".

وأكد أن الحوار أفضل من المواجهات المسلحة.

وقال "هذا أفضل من مواجهة مصير الحكومة المصرية أو مرسى أو مبارك" فى إشارة إلى الرئيسين المصريين محمد مرسى وحسنى مبارك.