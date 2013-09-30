سقوط قتلى وجرحى فى هجوم مسلح على منطقة عسكرية ثانية باليمن

أفادت تقارير إخبارية اليوم (الإثنين) بسقوط عدد من القتلى والجرحى فى هجوم مسلح على مقر قيادة المنطقة العسكرية، الثانية بـ"المكلا" فى محافظة حضرموت الواقعة شرق اليمن.

ذكرت ذلك شبكة (سكاى نيوز) الإخبارية البريطانية دون أن تشير إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

وتشهد مناطق مختلفة فى اليمن حالة انفلات أمنى شديدة بالتزامن مع قرب ختام فاعليات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل، بموجب المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية المزمنة الذى انطلق يوم 18 مارس الماضى.. وذلك لمناقشة قضايا رئيسية تتعلق بالعدالة الانتقالية والحريات والقضية الجنوبية, وغيرهما.

ويعتبر اليمن من أكثر الدول التى ينتشر فيها السلاح، بين القبائل التى تمتلك مختلف أنواع الأسلحة, إذ تنتشر حوالى 60 مليون قطعة سلاح، بحسب إحصائيات رسمية حديثة.