مقتل شخص فى انفجار لغم أرضى على الحدود التركية السورية

لقى شخص مصرعه جراء انفجار لغم أرضى فى مدينة "نصيبين"، بمحافظة ماردين التركية، على الحدود مع سوريا، وأفادت مصادر مطلعة أن القتيل، دخل فى حقل ألغام، لدى قدومه ليلاً بطريق غير شرعى من مدينة القامشلى السورية، متوجهاً نحو مدينة نصيبين التركية.

وكان الجنود العاملون فى الدورية على المنطقة الحدودية، عثروا على جثة القتيل فى ساعات الصباح، فيما تم استدعاء خبراء المتفجرات لإخراج القتيل من حقل الألغام، حيث تم نقله إلى مستشفى ماردين الحكومى، وإلى ذلك، تستمر الجهات الأمنية التركية بالعمل على التعرف على هوية القتيل.

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