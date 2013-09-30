نائب لبنانى بحركة "أمل": موضوع تدخل حزب الله فى سوريا قابل للنقاش

أكد النائب اللبنانى قاسم هاشم عضو كتلة (التنمية والتحرير) التابعة لحركة أمل (حليف حزب الله)، أن موضوع تدخل حزب الله فى سوريا هو موضوع قابل للنقاش، مشددا على ضرورة الحل السياسى فى سوريا.

واعتبر النائب قاسم هاشم فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، أن الكل تدخل فى الأزمة، مشيرا إلى حالة الانقسام السياسى لبنانى حول ما يجرى فى سوريا، وعلى الصعيد الداخلى، اعتبر أن الأمور طبيعية فى مدينة بعلبك اليوم، بالرغم من بعض المحاولات الساعية لإيهام الناس بعد حالة التوتر التى مرت بها المنطقة.

وأضاف "ما حدث مؤسف، إنما تعودنا عند وقوع أى حادث، وأيا كان حجمه، أن يبدأ البعض باستثماره واستغلاله"، مشددا على أن "المهم هو كيفية الخروج من الحادث وتداعياته"، مطالبا وسائل الإعلام بأن "تلعب دورها فى التخفيف من وطأة الحوادث التى تشهدها البلاد".

وفيما يتعلق بمبادرة رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى للحوار.. قال إن "الخطوة المنتظرة والقريبة جد هى وضع الرئيس اللبنانى ميشال سليمان فى أجواء الاتصالات التى جرت فى إطار تفعيل مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه برى، لترجمة هذه المبادرة والدعوة إلى الحوار".