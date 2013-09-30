غداً.. اجتماع وزراء إعلام دول الخليج العربى بالبحرين

يعقد وزراء الإعلام بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الحادى والعشرين، غداً الثلاثاء، بمملكة البحرين برئاسة سميرة رجب وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمى باسم الحكومة.

وقال خالد بن سالم الغسانى الأمين العام المساعد للشئون الثقافية والإعلامية إن الاجتماع سيتناول عددا من المواضيع التى تدعم مسيرة العمل الإعلامى المشترك بين دول مجلس التعاون، ومن أبرزها تعزيز وتعميق الهوية الخليجية ودعم ترابط المجتمع وأمنه واستقراره من خلال ورقة عمل مقدمة من الأمانة العامة كإطار عام يمكن ترجمته إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ لتصبح الحقوق والواجبات واضحة لكل مواطن فى أى دولة من الدول الأعضاء.

وأضاف الأمين العام المساعد للشئون الثقافية والإعلامية أن الوزراء سيناقشون نتائج دراسة تفعيل الإعلام بمجلس التعاون لدول الخليج العربى تنفيذا لقرار المجلس الأعلى فى اللقاء التشاورى الثالث عشر (مايو 2011).

وفى إطار التحرك الإعلامى الخارجى قال الغسانى إن الاستعدادات لتنفيذ فعاليات أيام مجلس التعاون فى ستوكهولم خلال شهر نوفمبر القادم، قد تم استكمالها بالتعاون مع الشركاء فى مملكة السويد، مشيداً بالجهود المتميزة لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السويد وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لإنجاح هذه الفعاليات التى تهدف إلى التعريف بقضايا دول المجلس ومواقفها ومنجزاتها.

كما أشار الأمين العام المساعد للشئون الثقافية والإعلامية إلى أن الاجتماع سيستعرض توصيات اللجان الإعلامية التى عقدت خلال هذا العام وسيتخذ بشأنها القرارات المناسبة.