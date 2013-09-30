القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى تتبنى هجوما انتحاريا فى تمبكتو

تبنى تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى هجوما انتحاريا استهدف السبت مدينة تمبكتو فى مالى، مؤكدا أنه قتل 16 جنديا وفق ما أفادت وكالة الإخبار الموريتانية.

وأفادت الوكالة الخاصة استنادا إلى ناطق باسم التنظيم أن انتحاريين نفذا اعتداء "بسيارة تحمل طنا من المتفجرات" تمكنت "من الوصول إلى ثكنة عسكرية فى تمبكتو".

وأعلنت الحكومة المالية أن مدنيين قتلا وجرح سبعة جنود فى الهجوم الانتحارى الذى قتل فيه أيضا أربعة انتحاريين.

وقال تنظيم القاعدة إن عناصره فجروا سيارة ملغومة ما أسفر عن "مقتل أكثر من 16 جنديا ماليا، بالإضافة إلى العديد من الجرحى ودمار فى الآليات والمبانى" ونسف جزء من مبانى الثكنة وفق ما أعلن المتحدث الذى قال انه عضو فى "إمارة الصحراء الكبرى" الخاضعة لسلطة تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى.

و"وكالة الأخبار" مع "وكالة نواكشوط للإنباء" و"الصحراء ميديا"، ثلاثة مواقع إعلامية تستعملها المجموعات الإسلامية المسلحة، ولهذه الوكالات مراسلون ومخبرون من جاليتى الطوارق والعرب فى شمال مالى.

وهذا ثالث هجوم انتحارى فى تاريخ هذه المدينة التاريخية التى تعرضت إلى اعتداءين انتحاريين فى 21 و30 مارس 2013.

وفى 23 سبتمبر أعلنت وكالة نواشكوط للأنباء أن تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى عين قادة جددا فى وحداته المقاتلة فى شمال مالى الذى احتله إسلاميون مسلحون خلال 2012 قبل أن يطردوا إثر عملية عسكرية قادتها فرنسا.

ومن بين القادة الجدد الجزائرى سعيد أبو مقاتل الذى حل محل مواطنه عبد الحميد أبو زيد الذى قتل خلال التدخل الفرنسى الإفريقى الذى بدأ فى يناير وما زال متواصلا.