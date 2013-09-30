كيفانش تاتليتوغ:مسلسل "عودة مهند" أصابني بمتلازمة الإرهاق

التقى النجم التركي كيفانش تاتليتوغ أهل الصحافة والإعلام في مؤتمر صحافي حاشد، عقدته شركة mavi للجينز التركيّة، بمناسبة اختياره الوجه الإعلاميّ لمنتجاتها، للموسم الخامس على التوالي، في فندق "فورسيزنز"، في اسطنبول، وأطلق خلاله الفيلم الدعائيّ الجديد لكيفانش وشريكته الـ"توب موديل" العالمية باربرا بالفن الذي صوراه في برشلونة وإيطاليا، بأسلوب سينمائيّ عالميّ، بحضور مخرج الفيلم علي تاران ومدراء شركة "مافي" والشركة الإعلانية.

حياته العاطفية غابت عن المؤتمر

أجاب كيفانش في المؤتمر برحابة صدر عن أسئلة الصحافيين الذين امتنعوا عن طرح أيّ أسئلة خاصّة عن حياته العاطفية مع حبيبته السابقة أزرا أكين، أو صديقته الحالية العارضة الفرنسية يوجين فلورنسا، أو عن الانسجام الكبير الملاحظ بينه وبين شريكته في الحملة الإعلانية الـ"توب موديل" العالمية المثيرة باربرا بالفن.

وهذا بعض ما دار من أسئلة في المؤتمر:

من هي المرأة التي تعجبك بأسلوب أناقتها؟

تعجبني جداً كيت موس بأسلوب أناقتها البسيط والأنيق في نفس الوقت.

أنجزت في العامين الأخيرين فيلمك "حلم الفراشة" الذي عرض في دول كثيرة ومسلسلك "عودة مهند"، فكيف تحقق لك هذا؟

نجاحي فيهما ليس سهلاً أبداً. لقد أصابني مسلسل "عودة مهند" الذي صوّرته لموسمين بمتلازمة الإرهاق، جراء العمل الشاقّ المتواصل. لكنّني سعدت كثيراً بنجاحه الفنيّ والجماهيريّ؛ وبعد انتهائي منه، كافأت نفسي بإجازة طويلة، أمضيتها في السفر والراحة والنوم. وأصبحت مستعداً ـ من الآن ـ لعملي الجديد الذي سنبدأ تصويره في الأسبوع الأول من شهر يناير 2014، مع الزميلة فرح زينب عبدالله، حيث ما يزال السيناريو في طور الكتابة، ولم ينته العمل فيه بعد.

هل ستمثله فعلاً أم سترتبط بأعمال سينمائيّة جديدة؟

طبعاً، سأمثله، فلقد وافقت عليه حتى قبل انتهائي من الموسم الثاني من "عودة مهند"، واستلمت قبل فترة أجري عن عام كامل مقدّماً من شركة إنتاجه.

أنت محبوب الملايين في تركيا والخارج، فمن هو محبوبك أنت؟

أنا لست محبوباً للملايين، وليس لديّ محبوب خاصّ، لكنّني أحبّ جداً أداء الممثلين العالميين، إيدي مورفي وشين بين.

في معظم أفلامك أو مسلسلاتك، الممثلات يتغيرنّ دائماً، لماذا؟

لا تغريني شهرة أيّ ممثلة للعمل معها، ولا جمالها، لكن التجديد مطلوب، وأنا أحبّ خوض تجربة مختلفة ومميّزة مع الممثلة الجيّدة؛ لهذا، نادراً ما أكرّر العمل مع الممثلة ذاتها، إلا عند الضرورة فقط.

عرض عليك المشاركة في أعمال عالميّة في هووليود؟

نعم، معروض عليّ حالياً مشروع فيلم جديد، لكنّني لم أقرّر البتّ فيه بعد، وأنا لا فارق عندي كممثل بين هووليود واسطنبول؛ النص القوي هو الأهمّ عندي، لا المشروع، إن كان في هووليود أو هنا. الممثل يمكن أن يؤدّي الدور المطلوب منه بأيّ جزء، وبأيّ مكان، وبأيّ مدينة في العالم.

لوحظ انسجامك العميق مع شريكتك في فيلم "مافي" الإعلاني الـ"توب موديل" العالمية باربرا بالفن في برشلونة، فكيف رأيتها؟

فرق كبير بين باربرا بالفن والعارضات اللواتي صوّرت معهنّ سابقاً. هي "توب موديل" رائعة ومميّزة وجميلة.

هل كان حبك وشغفك بقيادة الدراجات النارية وراء بيعك سياراتك الفاخرة مؤخّراً؟

نعم، حبّي لقيادة الدراجات النارية وشغفي بها كان وراء بيعي لسيّاراتي الفاخرة، وأنا سعيد الآن بقيادة الدراجات النارية، وأحترم قانون السير والمرور، وأضع خوذة السلامة العامة على رأسي دائماً، ولم أتعرّض لأيّ شيء سيء منها حتى الآن.

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