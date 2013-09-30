الإسماعيلية تستعد لعيد الأضحى بـ11 نقطة ذبيح للأضحية مجانا

أعلن الدكتور صالح عبداللطيف الخباز وكيل الوزارة للطب البيطرى بالإسماعيلية، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المجازر الحكومية التابعة للمحافظة وتزويدها بجميع المهمات ووسائل التشغيل، مثل أوناش رفع اللحوم "البلنكات" وزيادة عددها لتلافى أى اختناقات فى العمل وقت الذروة، وكذلك توفير جميع المنظفات والمطهرات بجميع المجازر، وتعزيز المجازر بأعداد إضافية من الأطباء البيطريين وأطقم الإشراف الطبى للكشف على جميع رؤوس الماشية قبل ذبحها والتأكد من سلامتها.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى أنه تقرر فتح جميع المجازر الحكومية بنطاق المحافظة أمام المواطنين لتقديم الخدمة بالمجان، وذلك اعتبارا من فجر يوم العيد وأشار إلى أنه تقرر إقامة عدد 11 نقطة للذبح المجانى والكشف عن لحوم الأضاحى بمعرفة طبيب بيطرى متخصص وذلك بأحياء الإسماعيلية الثلاثة وتشمل حى اول بشارع سعد زغلول بالمحطة الجديدة وفى حى ثان الإسماعيلية عدد 7 نقاط تشمل نقطتان بميدان الفردوس ونقطة بمزلقان المشير عبد الحكيم عامر ونقطة بسوق حى السلام بشارع المستشفى ونقطة بشارع العشرين ونقطة بشارع الجمهورية بمنطقة الحكر ونقطة بالمرحلة الخامسة بحى الشيخ زايد بمنطقة حديقة الخالدين.

وفى حى ثالث نقطة بالشارع التجارى بمنطقة مساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ونقطة بالشارع التجارى أيضا بجوار مسجد بدر ونقطة أمام قسم شرطة ثالث، كما تم التنسيق مع الأجهزة الرقابية لتنظيم حملات مشتركة للمرور على الثلاجات ومصانع اللحوم ومحلات الجزارة من الآن، وحتى نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك وذلك فى إطار استعدادات محافظة الإسماعيلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وبناءً على توجيهات اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية بشأن ضرورة التنسيق بين مديرية الطب البيطرى وجميع الوحدات المحلية بالمحافظة ومديرية الصحة والتموين ومباحث التموين من أجل تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لجميع المواطنين فيما يخص أعمال ذبح الاضاحى ومراقبة المعروض من اللحوم بالأسواق والتأكد من سلامتها.