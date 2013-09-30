النجمات يرتدين طبعة جلد النمر بشكل مختلف

طبعة جلد النمر من الطَّبعات الكلاسيكيَّة التي نشاهدها في كلِّ موسم، وقد عرفنا الطَّريقة المعتادة لارتدائها مع اللون الأسود أو الإكسسوارات ذات اللون المحايد، ولكن يبدو أنَّ هذه الطريقة ستتغيَّر الآن، فقد شوهدت هذه الطَّبعة الجميلة تزيِّن إطلالات النَّجمات بشكل مختلف ومتجدد سواءً بألوان وشكل الطَّبعة أو بطريقة تنسيقها.

ارتدت النجمة Solange Knowles هذه الطَّبعة بلون برتقاليّ مشرق نسَّقته مع جاكيت كحليّ فحصلت على إطلالة عصريَّة أنيقة، أمَّا Alyssa Miller فقد اختارت فستاناً بنفس الطبعة البرتقاليَّة لتنسِّقه مع حقيبة كحليَّة وحذاء أسود.

أمَّا عارضة الأزياء الشَّهيرة Heidi Klum التي عرفت باختياراتها الغريبة دوماً، وفي إحدى إطلالاتها ظهرت بفستان مزيَّن بطبعة جلد النمر ذات اللون الأصفر المشرق، وقد اختارت Zoe Hardman فستاناً بنفس اللون في إحدى إطلالاتها على السجَّادة الحمراء.

كما لفتتنا إطلالة العارضة Karolina Kurkova، حيث ارتدت جاكيت يجمع بين طبعة جلد النمر والأكمام المنقَّطة، ولكن الإطلالة الأجمل بالنِّسبة لنا كانت للنَّجمة Gwen Stefani التي ارتدت هذه الطبعة بألوان عصريَّة رائعة.

شاهدي الصُّور أعلاه وكوني أنتِ الحكم.

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