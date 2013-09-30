أخبار عاجلة

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي -
8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - 10 قتلى ونحو 20 مصاباً في إنفجارين بمحطتي مترو أنفاق في بطرسبيرج الروسية -
تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك -
ملاعب ONsport - الحلقة الكاملة - 3 أبريل 2017 -
استخدام قنبلة بدائية الصنع في تفجير سان بطرسبرج -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

النجمات يرتدين طبعة جلد النمر بشكل مختلف

Google+ Print
النجمات يرتدين طبعة جلد النمر بشكل مختلف النجمات يرتدين طبعة جلد النمر بشكل مختلف

طبعة جلد النمر من الطَّبعات الكلاسيكيَّة التي نشاهدها في كلِّ موسم، وقد عرفنا الطَّريقة المعتادة لارتدائها مع اللون الأسود أو الإكسسوارات ذات اللون المحايد، ولكن يبدو أنَّ هذه الطريقة ستتغيَّر الآن، فقد شوهدت هذه الطَّبعة الجميلة تزيِّن إطلالات النَّجمات بشكل مختلف ومتجدد سواءً بألوان وشكل الطَّبعة أو بطريقة تنسيقها.
ارتدت النجمة Solange Knowles هذه الطَّبعة بلون برتقاليّ مشرق نسَّقته مع جاكيت كحليّ فحصلت على إطلالة عصريَّة أنيقة، أمَّا Alyssa Miller فقد اختارت فستاناً بنفس الطبعة البرتقاليَّة لتنسِّقه مع حقيبة كحليَّة وحذاء أسود.
أمَّا عارضة الأزياء الشَّهيرة Heidi Klum التي عرفت باختياراتها الغريبة دوماً، وفي إحدى إطلالاتها ظهرت بفستان مزيَّن بطبعة جلد النمر ذات اللون الأصفر المشرق، وقد اختارت Zoe Hardman فستاناً بنفس اللون في إحدى إطلالاتها على السجَّادة الحمراء.
كما لفتتنا إطلالة العارضة Karolina Kurkova، حيث ارتدت جاكيت يجمع بين طبعة جلد النمر والأكمام المنقَّطة، ولكن الإطلالة الأجمل بالنِّسبة لنا كانت للنَّجمة Gwen Stefani التي ارتدت هذه الطبعة بألوان عصريَّة رائعة.
شاهدي الصُّور أعلاه وكوني أنتِ الحكم.

شاهدي أيضاً:

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي