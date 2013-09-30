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Dakota Fanning متألِّقة بفستان من إيلي صعب

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Dakota Fanning متألِّقة بفستان من إيلي صعب Dakota Fanning متألِّقة بفستان من إيلي صعب

تعشق الممثِّلة الشابَّة الإطلالات الملكيَّة وتظهر بها دوماً على السجَّادة الحمراء, وقد شوهدت في مهرجان "ريو" السينمائيّ مؤخراً بإطلالة ملكيَّة ناعمة حملت توقيع المصمم اللبنانيّ الشَّهير إيلي صعب.
اختارت Dakota فستاناً ناعماً باللون الأحمر من مجموعة الأزياء الراقية لربيع وشتاء 2013- 2014، ونسَّقته مع تسريحة شعر مرفوعة وسوار ناعم.
يذكر أنَّ لمسات إيلي صعب قد زيَّنت إطلالة سابقة للنجمة في مهرجان "فينيسيا" السينمائيّ بفستان كحليّ من نفس المجموعة المذكورة، وقد لفتت الأنظار بإطلالتها على السجَّادة الحمراء حينها.

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