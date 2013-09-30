3 مصمّمين برزوا في اليوم الخامس من أسبوع باريس

بعد عروض الأيام الأولى التي أعطيت فيها الفرصة للمصمّمين الشباب لكي يبرزوا مواهبهم، جاء دور نجوم الموضة الباريسيّة ليؤكّدوا مرّة أخرى أنّهم في الصفّ الأول، وأنّهم غير مستعدّين للتنازل عن أبراجهم العاجيّة، كـ: سيلين، كلويي، كريستيتن ديور، كنزو وجان بول غوتييه.

مرة أخرى، انتزعت تصاميم "فوئيبي فيلو" Phoebi Philo، مصمّمة دار "سيلين" Céline، إعجاب الجميع بتصاميم غير معقدة، وسهلة الارتداء، استوحتها من الشارع، وزيّنتها بلمسة فنيّة، تخالها ريشة فنّان تشكيليّ طبعت الفساتين بألوانها الرائعة، كما أرخت عليها لمسة من الأنوثة البسيطة، من خلال القماش المثنّى والأقمشة الشفافة. امرأة دار "سيلين" امرأة حرّة وقويّة بحواجب العارضات المرسومة بالقلم الأسود. بقيت دار "كلويي" Chloé وفيّة لتراثها الباريسيّ، من خلال أزياء فضفاضة، في غاية الأناقة، غلبت عليها ألون الكاكي والبيج.

امرأة ريكاردو تيشي، مصمّم دار "جيفانشي" Givenchy، امرأة مرصّعة بالأحجار الكريمة، قد غطى وجهها بمكياج، استوحاه من الأحجار المتلألئة والملوّنة. وهي بدت ذات طلّة في غاية الأناقة، من خلال الأقمشة ّ الدرابيية التي غلب عليها اللون الأسود، وكانت قريبة من أزياء الهوت كوتير في قصّاتها وأقمشتها. وقد انتزعت إعجاب كيم كردشيان التي حضرت العرض.

أكد ربيع كيروز أنّه باريسيّ أكثر من الباريسيين من خلال أزياء محدّدة المعالم، خالية من أيّ تعقيدات، لكنّها في غاية الإبداع والأناقة، تنمّ عن اطلاع واسع، ودقة في العمل، واختيار دقيق للألوان. وقد لقي عرضه نجاحاً كبيراً، تجلّى بالتصفيق الحارّ الذي حظي به في نهاية العرض.

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