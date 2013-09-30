أخبار عاجلة

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي -
8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - 10 قتلى ونحو 20 مصاباً في إنفجارين بمحطتي مترو أنفاق في بطرسبيرج الروسية -
تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك -
ملاعب ONsport - الحلقة الكاملة - 3 أبريل 2017 -
استخدام قنبلة بدائية الصنع في تفجير سان بطرسبرج -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

3 مصمّمين برزوا في اليوم الخامس من أسبوع باريس

Google+ Print
3 مصمّمين برزوا في اليوم الخامس من أسبوع باريس 3 مصمّمين برزوا في اليوم الخامس من أسبوع باريس

بعد عروض الأيام الأولى التي أعطيت فيها الفرصة للمصمّمين الشباب لكي يبرزوا مواهبهم، جاء دور نجوم الموضة الباريسيّة ليؤكّدوا مرّة أخرى أنّهم في الصفّ الأول، وأنّهم غير مستعدّين للتنازل عن أبراجهم العاجيّة، كـ: سيلين، كلويي، كريستيتن ديور، كنزو وجان بول غوتييه.
مرة أخرى، انتزعت تصاميم "فوئيبي فيلو" Phoebi Philo، مصمّمة دار "سيلين" Céline، إعجاب الجميع بتصاميم غير معقدة، وسهلة الارتداء، استوحتها من الشارع، وزيّنتها بلمسة فنيّة، تخالها ريشة فنّان تشكيليّ طبعت الفساتين بألوانها الرائعة، كما أرخت عليها لمسة من الأنوثة البسيطة، من خلال القماش المثنّى والأقمشة الشفافة. امرأة دار "سيلين" امرأة حرّة وقويّة بحواجب العارضات المرسومة بالقلم الأسود. بقيت دار "كلويي" Chloé وفيّة لتراثها الباريسيّ، من خلال أزياء فضفاضة، في غاية الأناقة، غلبت عليها ألون الكاكي والبيج.
امرأة ريكاردو تيشي، مصمّم دار "جيفانشي" Givenchy، امرأة مرصّعة بالأحجار الكريمة، قد غطى وجهها بمكياج، استوحاه من الأحجار المتلألئة والملوّنة. وهي بدت ذات طلّة في غاية الأناقة، من خلال الأقمشة ّ الدرابيية التي غلب عليها اللون الأسود، وكانت قريبة من أزياء الهوت كوتير في قصّاتها وأقمشتها. وقد انتزعت إعجاب كيم كردشيان التي حضرت العرض.
أكد ربيع كيروز أنّه باريسيّ أكثر من الباريسيين من خلال أزياء محدّدة المعالم، خالية من أيّ تعقيدات، لكنّها في غاية الإبداع والأناقة، تنمّ عن اطلاع واسع، ودقة في العمل، واختيار دقيق للألوان. وقد لقي عرضه نجاحاً كبيراً، تجلّى بالتصفيق الحارّ الذي حظي به في نهاية العرض.

سيعجبك أيضاً:

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي