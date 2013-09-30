علاج تجميلى للبشرة والشعر دون آثار جانبية prp

قال الدكتور إبراهيم كامل استشارى جراحات التجميل والليزر، إن هناك بعض مستحضرات التجميل الطبيعية التى وجدت فى السنوات الأخيرة لا يوجد لها أى آثار جانبية تساعد على شد البشرة ونمو وإنبات الشعر عن طريق"بى آر بى"، وهى البلازما الغنية بالصفائح الدموية وتكون باستخراج عينة دم من المريض 10 سم، ويتم وضعها بجهاز خاص مع إضافة مواد لفصل كرات الدم الحمراء.

> أوضح كامل أن البلازما الغنية بالصفائح الدموية هى طريقة آمنة وبدون آثار جانبية تماما لأنها تعتمد على حقن مواد من نفس المريض، تعمل على تنشيط الصفائح الدموية وتنشيط الأنسجة.

> وأشار إلى أن الحقن ببلازما "بى آر بى" تعمل على مقاومة الشيخوخة وتنشيط بصيلات الشعر حتى تمنع سقوطه وتساعد على عودة الشعر ونموه مرة أخرى، وإضفاء النضارة على البشرة وجعلها أكثر حيوية، وتعمل على تخفيف تجاعيد البشرة الخفيفة والمتوسطة وإزالة الهالات السوداء والندابات وآثار حب الشباب.

وأشار استشارى جراحات التجميل إلى أن كل ما هو بعيد عن المواد الكيماوية يأخذ شعبية عالية، كبلازما "بى آر بى" لكن توجد مشكلة عند البعض لاستخدام البلازما، نظرا لتكلفتها العالية، فحقن الأنبول الواحد تكون تكلفته من 1000 جنيه إلى 2000، ويكون البرنامج ثلاث جلسات متواصلة يفصل كل جلسة أسبوعين، أو ثلاثة لعلاج البشرة، أما برنامج علاج الشعر يتكون من 4 :6 جلسات.

أكد كامل أن بعد انتهاء البرنامج العلاجى يستمر مفعول حقن البلازما من سنة إلى سنتين فى حالة إذا كان سن المريض أقل من 50 عاما، أما إذا كان العمر فوق الخمسين يستمر المفعول إلى ستة أشهر.