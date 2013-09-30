أخبار عاجلة

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي -
8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - 10 قتلى ونحو 20 مصاباً في إنفجارين بمحطتي مترو أنفاق في بطرسبيرج الروسية -
تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك -
ملاعب ONsport - الحلقة الكاملة - 3 أبريل 2017 -
استخدام قنبلة بدائية الصنع في تفجير سان بطرسبرج -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

علاج تجميلى للبشرة والشعر دون آثار جانبية prp

Google+ Print
علاج تجميلى للبشرة والشعر دون آثار جانبية prp علاج تجميلى للبشرة والشعر دون آثار جانبية prp

قال الدكتور إبراهيم كامل استشارى جراحات التجميل والليزر، إن هناك بعض مستحضرات التجميل الطبيعية التى وجدت فى السنوات الأخيرة لا يوجد لها أى آثار جانبية تساعد على شد البشرة ونمو وإنبات الشعر عن طريق"بى آر بى"، وهى البلازما الغنية بالصفائح الدموية وتكون باستخراج عينة دم من المريض 10 سم، ويتم وضعها بجهاز خاص مع إضافة مواد لفصل كرات الدم الحمراء.
> أوضح كامل أن البلازما الغنية بالصفائح الدموية هى طريقة آمنة وبدون آثار جانبية تماما لأنها تعتمد على حقن مواد من نفس المريض، تعمل على تنشيط الصفائح الدموية وتنشيط الأنسجة.
> وأشار إلى أن الحقن ببلازما "بى آر بى" تعمل على مقاومة الشيخوخة وتنشيط بصيلات الشعر حتى تمنع سقوطه وتساعد على عودة الشعر ونموه مرة أخرى، وإضفاء النضارة على البشرة وجعلها أكثر حيوية، وتعمل على تخفيف تجاعيد البشرة الخفيفة والمتوسطة وإزالة الهالات السوداء والندابات وآثار حب الشباب.

وأشار استشارى جراحات التجميل إلى أن كل ما هو بعيد عن المواد الكيماوية يأخذ شعبية عالية، كبلازما "بى آر بى" لكن توجد مشكلة عند البعض لاستخدام البلازما، نظرا لتكلفتها العالية، فحقن الأنبول الواحد تكون تكلفته من 1000 جنيه إلى 2000، ويكون البرنامج ثلاث جلسات متواصلة يفصل كل جلسة أسبوعين، أو ثلاثة لعلاج البشرة، أما برنامج علاج الشعر يتكون من 4 :6 جلسات.

أكد كامل أن بعد انتهاء البرنامج العلاجى يستمر مفعول حقن البلازما من سنة إلى سنتين فى حالة إذا كان سن المريض أقل من 50 عاما، أما إذا كان العمر فوق الخمسين يستمر المفعول إلى ستة أشهر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365