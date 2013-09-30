الجمرة الخبيثة تؤدى إلى إصابات بالجلد والرئة والجهاز الهضمى

أصبحت الميكروبات والجراثيم أحد الأسلحة التى تستخدم فى الحروب، ومنها ما يعرف ببكتريا الجمرة الخبيثة فما هى وما هى مخاطرها؟.

قال الدكتور مجدى بدران استشارى طب الأطفال وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة وزميل معهد الطفولة جامعة عين شمس، إن الجمرة الخبيثة Anthrax مرض قاتل يصيب الحيوانات أساساً نتيجة العدوى ببكتيريا الجمرة الخبيثة ويعتبر من الأمراض المهنية التى تصيب عمال صناعة الجلود ومربى الماشية والأغنام والبيطريين الذين يتداولون الحيوانات المصابة بالمرض، واسم المرض باللغة الإنجليزية آنثراكس وهى كلمة مقتبسة من الكلمة اليونانية أنثراكيس anthrakis، وتعنى الفحم.

ويسبب المرض قرح جلدية سوداء شبيهة بالفحم تظهر على جلد المصابين.

وأشار بدران إلى أن بكتيريا الجمرة الخبيثة يبلغ نصف قطرها حوالى واحد ميكروميتر وطولها حوالى 5 ميكروميتر "الميكروميتر جزء من مليون جزء من المتر"، وتستطيع البقاء على قيد الحياة فى ظروف بيئية قاسية للغاية لفترات طويلة حتى قرون من الزمن محاطة بغلاف سميك يحمى البكتريا من تأثيرات الجفاف وغيرها.

وتتواجد فى جميع القارات، حتى فى القطب الجنوبى وطرق العدوى هى الاستنشاق والبلع ولمس جروح الجلد.

وأوضح أن الأجهزة التى تصاب بالعدوى هى الجلد بنسبة 95% من الحالات، والرئة بنسبة 5% من الحالات، والجهاز الهضمى بنسبة 1% من الحالات.

> وتنتج بكتيريا الجمرة الخبيثة ثلاثة أنواع من السموم، أحدها سم قاتل يشل خلايا الأكولة المناعية، ومن الممكن تربية بكتيريا الجمرة الخبيثة فى المعامل واستخدمت جراثيم الجمرة الخبيثة المركزة فى 18 سبتمبر سنة 2001 بإرسال رسائل بريدية تحتوى على جراثيم الجمرة الخبيثة المركزة إلى المكاتب البريدية لبعض الوسائل الإعلامية فى عناوين أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى، فقتلت 5 أشخاص وأصابت 17 آخرين.