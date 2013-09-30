MSD ترعى مؤتمرا دوليا عن الالتهاب الكبدى الوبائى "سى" بدبى

على مدار يومين تستقبل مدينة دبى من الفترة 4 وحتى 6 أكتوبر الجارى، القمة الدولية للأمراض الكبدية الوبائية، لمناقشة مدى تفاقمها وسرعة انتشارها بالوطن العربى، وكيفية الحد منها، حيث يشارك بها 300 طبيب متخصص فى الأمراض الكبدية الوبائية ويحاضرهم 9 من الأطباء المتخصصين الدوليين، والإقليميين فى الأمراض الكبدية والفيروسات، تحت رعاية شركة MSDالتى تعد من أهم شركات الرعاية الطبية العالمية المهتمة بمكافحة الأمراض الكبدية الوبائية.

وتتضمن هذه القمة ورش عمل للعديد من منظمات المجتمع المدنى وكبار الإعلاميين فى الوطن العربى، للوقوف على حقيقة المرض الفيروسى "سى" لبحث سبل التعاون المشتركة لمجابهة هذا المرض وكيفية مساعدة الحكومات للقضاء عليه.

الجدير بالذكر أن شركة MSD كان لها دور بارز فى محاربة المرض، ليس فقط من خلال عقار "الأنتيرفيرون" الذى تقدمه فى السوق المصرية، ولكن من خلال رعايتها مؤخرا ودعمها لإحدى المراكز الدراسية المتخصصة فى التوعية بأمراض الكبد، بهدف توفير برنامج تدريبى لـ50 من الأطباء المبتدئين والمشتغلين بالتمريض، من 16 دولة على مستوى الشرق الأوسط، حيث قامت شركة MSD مصر بتمويل منحة تعليمية تهدف إلى رفع كفاءة هؤلاء الأطباء وتطويرهم، ومدهم بكافة المعلومات حتى يشكلوا فريقا من الأطباء لأحدث شبكة لعلاج أمراض الكبد فى مصر والشرق الأوسط.