غرغرة النعناع علاج سحرى لحالات البرد وصعوبة التنفس والتهاب اللوزتين

قد لا يعلم الكثيرون الذين اعتادوا على استخدام النعناع كمشروب ساخن، أنه يمكن أن يستخدم أيضا كغرغرة، كما قال الدكتور قاسم محمد استشارى أمراض الأنف والأذن والحنجرة، مشيرا إلى أن النعناع مهم جدا ومفيد للجهاز التنفسى بالكامل ويقوم بمعالجة أغلب مشكلاته التى يعانى منها الإنسان، عند استنشاق رائحته من تفتح للشعب الهوائية، وهو أيضا يساعد إذا ما استخدم على شكل غرغرة.

وغرغرة الفم بالنعناع مهمة جدا فى حالات ضيق الشعب الهوائية، وكذلك الشعور الشديد بالرغبة فى التقيؤ، وفى حالات البرد والتهاب اللوزتين، وكذلك فى آلام الزور، ويفضل أن يكون ساخنا بعض الشىء بحيث يمكن تحمله ويمكن استخدامه فى علاج مشكلات آلام البطن عن طريق تناوله على شكل مشروب، ويكفى أنه يعطى نوعا من السعادة والانتعاش بمجرد وصوله إلى أنف المريض. ولا شك أنه علاج سريع وسحرى ويكفى أن تجربه مرة لكى تستخدمه على الدوام.

النعناع له مفعول السحر ومفيد جدا أيضا إذا ما أضيف على الشاى، خاصة إذا كان الشاى خفيفا وغير مركز لأنه يفيد الجهاز التنفسى وحركة التنفس الطبيعية للإنسان، وإذا ما استخدم على شكل غرغرة كان ذلك مفيدا جدا للوزتين والزور والآلام الناتجة عن الإصابة بالأنفلونزا والبرد الشديد.