دراسة: مرض السكر يرفع مخاطر الموت بين مرضى سرطان الثدى والقولون

كشفت دراسة طبية النقاب عن أن مرضى السكر النوع الثانى لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بسرطان الثدى والقولون، بل قد تمتد هذه المخاطر إلى زيادة فرص الموت المبكر متأثرين بهذه الأمراض.

وقد استندت الدراسة لمراجعة وتحليل نحو 20 دراسة مستفيضة أجريت فى هذا الصدد على ما يقرب من 2 مليون شخص، حيث وجدوا أن هناك قرابة 23% زيادة فى مخاطر الإصابة بسرطان الثدى ونحو 38% زيادة فى خطر الموت بين المرضى الذين يعانون من مرض السكر النوع الثانى.

كما أظهرت الدراسة أن 26% معرضون للإصابة بشكل أكبر للإصابة بسرطان القولون، بالإضافة إلى ارتفاع الخطر بنسبة 30%.

وأكد الباحثون على أن الأدلة تزداد قوة يوما بعد يوم حول العلاقة الوثيقة بين مرض السكر والسرطان.

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