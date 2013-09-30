فريق "تسلم الأيادي" يشارك في الأسبوع الثقافي الروسي بالغردقة

كتب : رانيا محمود منذ 44 دقيقة

يستعد فريق عمل أوبريت "تسلم الأيادي" إلى جانب الفنانين، محمد فؤاد، وشريف باهر، وعمرو عبدالعزيز، وعدد من النجوم لمساندة ودعم السياحة من خلال مهرجان الأسبوع الثقافي الروسي بالغردقة، في دورته السادسة، والذي يقام في الفترة من 19 إلى 25 يناير المقبل.

ويشمل المهرجان هذا العام، العديد من الفقرات التي تشمل الفن التشكيلي، وتشمل أيضًا علي فرق الاندرجروند (مترو الأنفاق) بالإضافة إلى بعض رسامي الجرافيتي.

وحددت إدارة المهرجان، أول ديسمبر المقبل، مؤتمرًا صحفيًا للوقوف على التطورات التي سيشهدها المهرجان.