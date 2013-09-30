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مقتل شاب إثر تلقيه لـ37 طعنة

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مقتل شاب إثر تلقيه لـ37 طعنة مقتل شاب إثر تلقيه لـ37 طعنة

أحالت النيابة العامة بدبي، أمس، 23 متهماً من مختلف الجنسيات إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في قضية مقتل شاب على خلفية انتقامية لوجود خلافات بين عصابتين ينتمي المجني عليه إلى إحداهما.

واتهمت النيابة العامة 18 فرداً من العصابة الأولى بقتل الشاب الذي ينتمي إلى الثانية عمداً مع سبق الإصرار، مطالبة بإنزال عقوبة الإعدام بحقهم، فيما اتهمت خمسة من العصابة الثانية بالشروع في قتل أحد أفراد الأولى والاعتداء على خمسة منهم بواسطة آلة حادة وبالأيدي.

وقالت النيابة العامة إن 18 متهماً من العصابة الأولى قتلوا المجني عليه إثر خلافات سابقة بينهم في داخل السجن وخارجه.وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين عقدوا العزم على قتل المجني عليه، حيث أعدوا أسلحة عبارة عن أدوات حادة، ومكنسة خشبية على شكل وتد، وصحن معدني حاد الحواف وبينت النيابة أن المتهمين توجهوا إلى العنبر الذي يوجد فيه الضحية، وأن خمسة منهم قاموا بطعنه في أماكن مختلفة من جسده، وبين تقرير طبي أن المجني عليه تعرض إلى 37 جرحاً في أماكن متفرقة من جسده، ما أودى بحياته.
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