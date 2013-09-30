منع المركبات التي تقل حمولتها عن 25 راكباً من نقل الحجاج

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة في الإدارة العامة للعمليات الشرطية، مبادرة توعية لتعزيز السلامة للحجاج؛ ضمن الحملة الإعلامية التي تنفذها إدارة الإعلام الأمني، في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتتضمن مجموعة من مبادرات التوعية الأمنية والمرورية؛ تحت شعار "سلامتك".

وحثّ اللواء محمد بن العُوضي المنهالي، مدير عام العمليات الشرطية بشرطة أبوظبي، حجاج الإمارات كافة؛ إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تقتضي منع جميع المركبات التي تقل سعتها عن 25 راكباً لنقل الحجاج والدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ وذلك تزامناً مع موسم الحج لهذا العام؛ كما نصحهم بالتعاون التام والالتزام بالتعليمات عند وصولهم إلى الأراضي السعودية، وتوفير بيانات ومعلومات دقيقة شاملة عنهم ومرافقيهم؛ بما يضمن توفير الخدمات لهم في أسرع وقت.

وأكد الحرص على التعاون مع الشركاء في مختلف الجهات الحكومية لتعزيز التوعية الجماهيرية، موضحاً أن هذه المبادرة تهدف إلى توعية الحجاج باشتراطات الوقاية والسلامة، وتعريفهم بعدد من الخدمات التي تقدمها شرطة أبوظبي، وتعزيز جهود التوعية ورفع درجة السلامة، خصوصاً المرورية من أجل موسم حج آمن من دون حوادث.

وقال إنه تم التنسيق مع الإعلام الأمني لتعزيز توعية الجمهور ، وتنمية الثقافة المرورية والأمنية بأساليب معاصرة، فضلاً عن التوعية عبر الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت الـ"فيسبوك وتويتر" وجوجل "بلس".

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