بلدية أبوظبي تغلق متنزه خليفة ابتداءً من أول أكتوبر للصيانة

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي عزمها إغلاق متنزه خليفة بشكل كامل أمام الجمهور، اعتباراً من أول أكتوبر وحتى النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبلين، بهدف تنفيذ أعمال الصيانة والتأكد من جاهزية المرافق العامة المنتشرة في المنتزه وتحقيق أعلى معايير الخدمات.

وأوضحت البلدية أن عملية إغلاق المتنزه لا تشمل حديقة الألعاب المائية "مرجان" التي ستواصل استقبال الجمهور حسب الأوقات المعتادة.

وأشارت البلدية الى أن "الإغلاق يأتي في إطار خطة الصيانة الدورية التي تجريها على المرافق العامة المنتشرة في المنتزه، بهدف تحقيق أعلى معايير السلامة والأمن لمرتادي المتنزه وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور".

يذكر أن متنزه خليفة في أبوظبي أصبح معلماً سياحياً وترفيهياً، استطاع استقطاب قطاعات كبيرة من المجتمع، كما نجح في تنظيم واحتضان العديد من الفعاليات المحلية والعالمية.