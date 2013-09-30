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أبوظبي: إحالة 7 أسيويات للمحاكمة بتهمة قتل أسيوي

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أبوظبي: إحالة 7 أسيويات للمحاكمة بتهمة قتل أسيوي أبوظبي: إحالة 7 أسيويات للمحاكمة بتهمة قتل أسيوي

أحالت النيابة العامة في أبوظبي 7 عاملات من احد الجنسيات الأسيوية إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل أسيوي عمداً مع سبق الإصرار وادعت المتهمات أنهن ارتكبن الجريمة بهدف الهروب من منزل المتهم الذي احتجزهن فيه وصادر جوازات سفرهن لإجبارهن على ممارسة الرذيلة.

وكشف مصدر مسئول بمكتب النائب العام في أبوظبي أن تحقيقات النيابة العامة أسفرت عن قيام المجني عليه الذي يعمل بمهنة سائق خاص، باستقدام المتهمات السبعة من مكتب للأيدي العاملة  بإمارة عجمان إلى مقر سكنه في مدينة العين، بعد إيهامهن بقدرته على إيجاد فرص عمل، ثم قام باحتجازهن داخل مسكنه والاستيلاء على جوازات السفر الخاصة بالمتهمات بهدف إجبارهن على ممارسة الدعارة، فاتفقت المتهمات على قتله ثم الهرب من المنزل الذي يحتجزن فيه.

وفي أقوالهن أمام النيابة اعترفت المتهمات بقتل المجني عليه، وذلك بعد أن احتالت إحدى المتهمات على المجني عليه وعرضت إجراء تدليك لجسده وما أن مكنها من نفسه حتى قامت مع باقي المتهمات بشل حركته و شد وثاقه بقطع من القماش وتطويق عنقه قاصدين قتله. ومن جهة أخرى أوضح تقرير الطب الشرعي بأن الوفاة حدثت نتيجة الخنق بالضغط الموضعي المتصل على العنق بجسم أو أجسام مرنة.
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