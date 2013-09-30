موسى يلتقي بتيار “الاستقلال” لمناقشة مقترحاته في الدستور

وجه عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين دعوة الى رئيس و قادة تيار الاستقلال للالتقاء بهم في مقر لجنة الخمسين بمجلس الشورى الاربعاء المقبل للاستماع لمقترحات الاحزاب السياسية و الائتلافات و النقابات و الاتحادات التي يضمها تيار الاستقلال .

و يستعرض موسى مع منسق عام تيار الاستقلال و رؤساء الاحزاب عدد من المسائل الجوهرية في الدستور و أهمها نسبة العمال و الفلاحين و نظام الانتخابات البرلمانية و رؤية تيار الاستقلال بشأن نظام الحكم في مصر كما يتناول اللقاء بحث عدد من المقترحات التي سيقدمها تيار الاستقلال الى لجنة الخمسين و في مقدمتها الغاء الاحزاب السياسية التي قامت على اساس ديني و حظر انشائها و الغاء المادة 219 لمنع حدوث صراعات مذهبية او طائفية و غلق الطريق امام دعاة الفتنه و اعتبار ان الازهر الشريف هو المرجعية الاسلامية الوحيدة في هذا الشأن.