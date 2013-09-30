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موسى يلتقي بتيار “الاستقلال” لمناقشة مقترحاته في الدستور

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موسى يلتقي بتيار “الاستقلال” لمناقشة مقترحاته في الدستور موسى يلتقي بتيار “الاستقلال” لمناقشة مقترحاته في الدستور

عمرو موسي

وجه عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين دعوة الى رئيس و قادة تيار الاستقلال للالتقاء بهم في مقر لجنة الخمسين بمجلس الشورى الاربعاء المقبل  للاستماع لمقترحات الاحزاب السياسية و الائتلافات و النقابات و الاتحادات التي يضمها تيار الاستقلال .

و يستعرض موسى مع منسق عام تيار الاستقلال و رؤساء الاحزاب عدد من المسائل الجوهرية في الدستور و أهمها نسبة العمال و الفلاحين و نظام الانتخابات البرلمانية و رؤية تيار الاستقلال بشأن نظام الحكم في كما يتناول اللقاء بحث عدد من المقترحات التي سيقدمها تيار الاستقلال الى لجنة الخمسين و في مقدمتها الغاء الاحزاب السياسية التي قامت على اساس ديني و حظر انشائها و الغاء المادة 219 لمنع حدوث صراعات مذهبية او طائفية و غلق الطريق امام دعاة الفتنه و اعتبار ان الازهر الشريف هو المرجعية الاسلامية الوحيدة في هذا الشأن.

و يتناول اللقاء أهمية الحفاظ على خارطة الطريق وفقا للاطار الوارد في الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 يوليو و من المعروف ان تيار الاستقلال يتمسك بعدم التعديل او التغيير في خارطة الطريق و يؤكد على ضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية أولاً .يشارك في اللقاء كل من المستشار احمد الفضالي منسق عام تيار الاستقلال و الكاتب الصحفي مصطفى بكري و المهندس حمدي الفخراني و الكاتب الصحفي نبيل ذكي و الاستاذ سيد حسن عن حزب الثوره و الاستاذ احمد حسن عن الحزب الناصري و الحاج محمد برغش زعيم الفلاحين و الدكتور مدحت نجيب حزب الاحرار و المستشار محمد يسري حزب مصر المستقبل و الشيخ الدكتور علوي امين ممثل الازهر الشريف و القمص بولس عويضة ممثل الكنيسة الوطنية و الدكتورة نرمين عبد الرحمن حزب الحق و الدكتور احمد ابو النظر حزب نهضة مصر و الدكتور حفظي زايد حزب السلام الاجتماعي و المهندس محمد صلاح زايد حزب النصر و الدكتور نصر سليمان حزب صوت مصر والنائب السابق يوسف البدري و النائبة السابقة مريان ملاك و الاستاذة سامية زين العابدين و الاستاذ علي البدري رئيس اتحاد عمال مصر الحر .

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