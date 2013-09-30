أخبار عاجلة

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي -
8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - 10 قتلى ونحو 20 مصاباً في إنفجارين بمحطتي مترو أنفاق في بطرسبيرج الروسية -
تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك -
ملاعب ONsport - الحلقة الكاملة - 3 أبريل 2017 -
استخدام قنبلة بدائية الصنع في تفجير سان بطرسبرج -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الائتلاف السورى: تصريحات المعلم عن تحديد المفاوضين نعى لـ"جنيف 2" قبل انعقاده

Google+ Print
الائتلاف السورى: تصريحات المعلم عن تحديد المفاوضين نعى لـ"جنيف 2" قبل انعقاده الائتلاف السورى: تصريحات المعلم عن تحديد المفاوضين نعى لـ"جنيف 2" قبل انعقاده

أكد المتحدث باسم الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية لؤى صافى، أنه لا يعود للنظام السورى تحديد الطرف الذى سيحاوره فى مؤتمر "جنيف 2"، واعتبر أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الخارجية السورى وليد المعلم بشأن رفض الحوار مع الائتلاف وإنهاء الرئيس السورى بشار الأسد لولايته الرئاسية بمثابة "نعى" لمؤتمر جنيف 2 قبل انعقاده.
> وكان المعلم قال فى تصريحات إن "المعارضة الوطنية هى التى تختلف على قضايا محددة مع السورية"، رافضا اعتبار الائتلاف الممثل الوحيد للمعارضة. وقال: "بشار الأسد رئيس منتخب حتى موعد الانتخابات منتصف العام المقبل ولا يحق لأحد أن يشكك فى هذه الشرعية".

فى المقابل، أكد المتحدث باسم الائتلاف فى تصريحات نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اليوم الاثنين، أن وفد المعارضة كرر خلال محادثاته الأخيرة فى نيويورك أن "الممثل الوحيد للمعارضة هو الائتلاف"، مشددا على أن "النظام السورى لن يختار من يحاوره".

وقال صافى إن مواقف المعلم هذه "تعنى نعى مؤتمر (جنيف 2) قبل انعقاده، ولن تكون المعارضة السورية جزءا من هذه المفاوضات"، مجددا الإشارة إلى "أننا أكدنا مرارا أن هدف المفاوضات بالنسبة إلينا هو الانتقال إلى نظام ديمقراطى من خلال حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات تحضر لمرحلة ديمقراطية حقيقية، وتجرى انتخابات نزيهة وحرة، لأن الانتخابات الأخيرة التى أتت بالأسد رئيسا لم تكن حرة أو نزيهة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي