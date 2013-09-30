مفتشو الأسلحة الكيميائية يغادرون فندقهم فى دمشق مع نهاية مهمتهم

غادر فريق مفتشى الأمم المتحدة المكلفين بالتحقيق حول استخدام الأسلحة الكيميائية الاثنين فندقهم بعد انتهاء مهمتهم، بحسب ما أفاد مصور وكالة الأنباء الفرنسية.

وذكر المصور أن أعضاء الفريق برئاسة السويدى آكى سلستروم غادروا الفندق ضمن موكب من أربع سيارات تابعة للأمم المتحدة وضعوا فيها أمتعتهم.

> وأنهى أعضاء الفريق بذلك مهمتهم الثانية فى سوريا، والتى بدأت الأربعاء الماضى، وشملت التحقيق فى استخدامات محتملة لهذه الأسلحة فى سبعة مواقع، بحسب ما أعلن الفريق الجمعة. وأعلنت البعثة أنها "تلقت فى سياق أداء مهمتها، عددا من الوثائق والعينات وأجرت مقابلات عديدة".

> وسيعد الفريق تقريرا شاملا يأمل فى "أن يكون جاهزا بحلول نهاية أكتوبر"، وذلك بعد تقرير أولى أصدره إثر مهمته الأولى فى وقت سابق من هذا الشهر، وأكد فيه استخدام غاز السارين على نطاق واسع فى هجوم قرب دمشق فى 21 أغسطس.

> وتـأتى مغادرة الفريق عشية وصول بعثة من خبراء نزع الأسلحة الكيميائية إلى سوريا، لبدء تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى القاضى بتدمير الترسانة الكيميائية، والذى صدر ليل الجمعة السبت.

> على الصعيد ذاته أعلنت الخارجية الألمانية اليوم أن عددا من مفتشى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فى طريقهم إلى سورية.وقال متحدث باسم الوزارة أن الخبراء سيتوجهون من لاهاى إلى العاصمة اللبنانية بيروت على متن طائرة مؤجرة قادمة من ألمانيا، ليواصلوا رحلتهم بعد ذلك عن طريق البر.

> ومن المقرر أن يقوم هؤلاء الخبراء بالإعداد لتدمير نحو ألف طن من الأسلحة الكيميائية ومراكز إنتاجها فى سورية.ووفقا لقرار مجلس الأمن، فإنه من المقرر الانتهاء من عملية التدمير بحلول منتصف عام 2014.