وزير لبنانى يدعو لحوار وطنى برعاية ميشال سليمان

حذر وزير المهاجرين اللبنانى علاء ترو من أن بلاده تمر فى ظروف خطيرة، نتيجة الانقسام السياسى الطائفى والمذهبى.

ودعا ترو فى تصريحات له اليوم إلى العودة للحوار الوطنى، برئاسة الرئيس ميشال سليمان "حتى ولو لم يكن منتجا "وتخفيف الشروط فى وجه رئيس الوزراء المكلف تمام سلام حتى يتمكن من تشكيل الحكومة.

وشدد على ضرورة منع تفاقم الانقسام والتمسك بالسلم الأهلى وصون العيش المشترك والمحافظة على الوحدة الوطنية والابتعاد عن التدخل بالأحداث الإقليمية- خصوصا فى سوريا وعدم إدخال لبنان فى آتون معاركها ونيرانها".

ودعا الفرقاء إلى التوقف عن إرسال المقاتلين إلى سوريا؛ لأن الصراع العسكرى فيها شأن سورى، وليخرج كل اللبنانيين من سوريا وخاصة حزب الله.

وطالب الوزير اللبنانى بإعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها، وتخفيف الشروط فى وجه رئيس الوزراء المكلف تمام سلام لكى يشكل حكومته، قائلا إن لبنان فى أحوج ما يكون إلى حكومة تمثل الجميع، ويتمثل فيها كل الفرقاء السياسيين دون ثلث ضامن أو فيتو على اشتراك الفريق الآخر".

> ولفت إلى أن الصعاب الاقتصادية والاجتماعية والفلتان الأمنى، ووضع النازحين السوريين وانعكاساته على الاقتصاد الوطنى، تستلزم حكومة بأسرع وقت ممكن، والعودة إلى مجلس النواب، ووقف التعطيل.