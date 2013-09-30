نيابة الغردقة تقرر رفع التحفظ على العبارة "الرياض"

كتب : صلاح عبدالله منذ 34 دقيقة

قال عبدالرحيم مصطفى المتحدث الرسمى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن نيابة الغردقة قررت، أمس، رفع التحفظ المقرر عن العبارة "الرياض"، والذي استمر نحو أسبوعين بعد حادث اصطدام العبارة بلنش سياحي بالغردقة، مضيفا أن العبارة غادرت ميناء الغردقة فجر اليوم إلى ميناء ضبا السعودي وعليها 1120 راكبا، من عمالة خدمة الحجاج، وأوضح أن العبارة تشارك ميناء سفاجا فى نقل عمالة الحجيج.

وأضاف المتحدث الإعلامى أن العبارة "مسرة" تغادر اليوم من ميناء سفاجا على متنها 903 من عمالة الحجيج، مؤكدا أن العمالة ما زالت تتدفق على ميناءي الغردقة وسفاجا، وقال إن عدد عمالة الحجيج هذا العام 32 ألف، غادر منهم حتى الآن 7500 شخص.