الناطق باسم عمليات بغداد: مقتل وإصابة 40 شخصًا فى تفجيرات اليوم

أعلن الناطق باسم عمليات بغداد العميد سعد معن أن العاصمة بغداد تعرضت إلى سلسلة اعتداءات إرهابية صباح اليوم أسفرت عن مقتل وإصابة 40 شخصا كعدد أولى.

وأوضح معن- فى بيان صحفى اليوم- أن امرأة استشهدت وأصيب سبعة آخرون بانفجار سيارة مفخخة بالقرب من ساحة 55 بمدينة الصدر شرقى بغداد، فى حين أصيب اثنان من المواطنين بانفجار سيارة مفخخة قرب البريد فى منطقة بغداد الجديدة، كما أصيب شخص واحد بانفجار عبوة ناسفة فى منطقة البلديات شرقى بغداد، فى وقت أصيب اثنان من المواطنين فى مدينة الشعب.

وأضاف أن "سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من ساحة عدن بمدينة الكاظمية لم تسفر عن أية ضحايا، كما انفجرت سيارتان مفخختان فى منطقة سبع البور والشرطة الرابعة وكانتا تحت السيطرة".

وتابع أن "أربعة شهداء وأربعة مصابين سقطوا نتيجة انفجار سيارة مفخخة فى سوق الجنابى بمنطقة الغزالية، كما شهدت منطقة الشعلة انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحارى أسفر عن إصابة 21 شخصا، فى حين أصيب 7 أشخاص بانفجار سيارة مفخخة فى الشارع الصناعى بمدينة الكاظمية".

وأشار معن إلى أن سوقا شعبيا فى منطقة الشعب شهد انفجار سيارة ملغمة أسفر عن إصابة 4 أشخاص، مبينا أن الأجهزة الأمنية فى منطقة المعالف فككت عجلة مفخخة تحت السيطرة.

وكانت العاصمة بغداد شهدت صباح اليوم سلسلة انفجارات استهدفت مناطق متفرقة، مما أسفر عن مقتل 28 شخصا وإصابة 143 آخرين بجروح فى حصيلات أولية لانفجار عدة سيارة مفخخة وعبوة ناسفة فى مناطق الشعب والشعلة وحى أور والكاظمية والبلديات ومدينة الصدر وسبع البور وحى الجامعة والغزالية والبياع وبغداد الجديدة والكرادة ومدينة الصدر والشرطة الرابعة.