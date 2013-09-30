الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء: عودة العمل والخسائر 25 مليون جنيه

أعلنت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء عن معاودة جميع مكاتب بيع الكهرباء، التى تضررت بواسطة المخربين خلال الأيام الماضية لعملها بنسبة 100%، كاشفة عن تعرض (10) مواقع للشركة للتخريب والنهب والحرق.

وقال المهندس على عبد الرحمن على آدم، المدير العام للشركة، فى تصريحات نقلتها صحيفة "آخر لحظة"، إن قطاع الكهرباء كان من القطاعات المستهدفة خلال العمليات التخريبية الأخيرة، مشيراً إلى تعرض (10) مواقع للشركة للتخريب والاعتداء منها (8) مواقع بولاية الخرطوم و(2) خارج الولاية، أحدهما فى مدنى وأخرى عربة طوارئ بالدمازين.

وأوضح آدم أن حجم الخسائر، حسب إجراءات الحصر الأولى، بلغت (25) مليون جنيه، معلناً إعادة الخدمة لعدد من المكاتب المتضررة خلال نفس يوم التخريب، فضلاً عن إنشاء مواقع بديلة.

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